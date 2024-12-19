هشة وطرية .. طريقة عمل بيتزا الطاسة بدون فرن

تبحث كل ربة منزل عن وصفات سريعة وغير مكلفة إليك طريقة سهلة لتحضير بيتزا الطاسة بأقل التكاليف:

المكونات:

للعجينة:

كوب دقيق

نصف ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة سكر

ملعقة صغيرة خميرة فورية

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي

ماء دافئ للعجن



للصلصة:

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

رشة ملح وفلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة زعتر مجفف

ملعقة صغيرة زيت زيتون



للحشوة:

جبنة مبشورة (موزاريلا أو أي نوع متوفر)

شرائح زيتون (اختياري)

فلفل أخضر مقطع

طماطم مقطعة شرائح

أي إضافات متوفرة (مثل النقانق أو الدجاج المطهي مسبقًا).

الطريقة:

1. تحضير العجينة:

اخلطي الدقيق مع الملح والسكر والخميرة.

أضيفي الزيت، ثم أضيفي الماء تدريجيًا واعجني حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومتماسكة.

اتركي العجينة ترتاح لمدة 15-20 دقيقة حتى تختمر.

2. تحضير الصلصة:

اخلطي معجون الطماطم مع الملح، الفلفل، الزعتر، وزيت الزيتون.

3. تحضير البيتزا:

افردي العجينة على سطح مرشوش بالدقيق لتتناسب مع حجم الطاسة.

سخني الطاسة جيدًا، ثم ضعي العجينة واتركيها على نار هادئة حتى تبدأ في التحمير من الأسفل.

اقلبي العجينة على الجهة الأخرى، وادهني الوجه بالصلصة.

أضيفي الجبنة، الخضروات، والإضافات المتوفرة.

غطي الطاسة بغطاء محكم واتركيها على نار هادئة حتى تذوب الجبنة وتنضج الحشوة.

4. التقديم:

قدمي البيتزا ساخنة واستمتعي بها!



هذه الطريقة اقتصادية وسريعة ومثالية لتحضير وجبة لذيذة بأقل الإمكانيات.