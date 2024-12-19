فيفا يعلن تصنيف المنتخبات لشهر ديسمبر وهذا ترتيب مصر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن التصنيف الشهري للمنتخبات لشهر ديسمبر 2024. وجاءت أبرز النقاط كالتالي:
- مصر في المركز 33 عالميًا: حافظ منتخب مصر على مركزه في التصنيف العالمي، حيث احتل المركز 33 عالميًا والثالث على مستوى قارة إفريقيا.
- المغرب يتصدر إفريقيا: واصل المنتخب المغربي تصدره لقائمة المنتخبات الإفريقية، حيث جاء في المركز 14 عالميًا.
ترتيب أول 10 منتخبات إفريقية في تصنيف فيفا لشهر ديسمبر 2024:
- المغرب (14 عالميًا) - 1688.18 نقطة
- السنغال (17 عالميًا) - 1637.25 نقطة
- مصر (33 عالميًا) - 1513.48 نقطة
- الجزائر (37 عالميًا) - 1495.85 نقطة
- نيجيريا (44 عالميًا) - 1482.23 نقطة
- كوت ديفوار (46 عالميًا) - 1478.47 نقطة
- الكاميرون (47 عالميًا) - 1471.49 نقطة
- مالي (51 عالميًا) - 1466.1 نقطة
- تونس (52 عالميًا) - 1464.42 نقطة
- جنوب إفريقيا (57 عالميًا) - 1428.87 نطقة