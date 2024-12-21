حاكم سوريا الآن خطط لمذبـحة الواحات.. مصطفى بكري يكشف تفاصيل صادمة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن ما تشهده سوريا اليوم ليس مجرد أزمة عابرة، بل هو استرجاع لسيناريوهات الفوضى التي شهدتها بعض البلدان العربية إبان ما سمى بالربيع العربي، بما حمله الفوضى من مخططات ممنهجة لهدم الدول.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن نظام بشار الأسد كان يقوم بممارسات خاطئة، ولكن الآن تم حل الجيش والهيئات الاستخباراتية والأمنية، ما أدى إلى تملك فردا واحدا لزمام الأمور.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن أبو محمد الجولاني هو من خطط لمذبحة الواحات 2017، وتواصل مع الإرهابي هشام عشماوي من أجل تولي جماعة من الجماعات الإرهابية، متسائلا: كيف للإرهابي محمود فتحي الذي كان منسقا عاما لمختلف الحركات الإخوانية، والذي واجه عددًا من القضايا التي تضمنت اتهامات له بعلاقته بجماعة الإخوان أن يظهر في سوريا رفقة أبو محمد الجولاني، وما معنى ذلك؟.