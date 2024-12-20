رفع 400 حالة إشغال طريق ومخالفة بالإسماعيلية

أعلنت الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة الإسماعيلية، عن رفع ما يقرب من ٢٩٩ حالة إشغال طريق، وتحرير ١٠١ مخالفة للتعدي على حرم الطريق العام، خلال الفترة من ١٣ حتى ١٩ ديسمبر الجاري.

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بتكثيف جهودها في إزالة كافة الإشغالات والمعوقات التي تعيق الحركة المرورية، والحفاظ على الوجه الحضاري للمحافظة، وتوفير رصيف آمن لكبار السن والأطفال وذوي الهمم.

قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثان برفع ٤٨ حالة إشغال طريق من نطاق شوارع "العشريني، المستشفى" بمنطقة حي السلام.

بينما قامت الوحدة المحلية لحي ثالث مدينة الإسماعيلية، برفع ٤٠ حالة إشغال طريق من عدة مناطق داخل الحي بالإضافة إلى تشميع ١٥ محل لإدارته بدون ترخيص.

أما في مركز ومدينة القنطرة غرب، تم رفع ١٥١ حالة إشغال طريق عبارة عن "تند مخالفة بدون ترخيص، فروشات لبيع الملابس، ترابيزات، أرصفة خرسانية"، بالإضافة لتحرير ١٢ مخالفة، وذلك بنطاق شوارع "المدينة، التحرير، السويس، الشوارع الجانبية للسوق" كما تم رفع الإشغالات بنطاق قرية أبوخليفة.

وفي مركز ومدينة القصاصين تم رفع الإشغالات من نطاق شوارع" المعاهدة، الشئون الاجتماعية، المستشفى العسكري"، هذا إلى جانب رفع الإشغالات من الطريق العام بنطاق قرى "السلام، المحسمة القديمة".

أيضًا تم رفع الإشغالات بنطاق مركز ومدينة فايد حيث تم رفع ١٧ حالة إشغال طريق من نطاق" الشارع الجديد، شارع النصر، شارع فنارة المحجر، منطقة الخنادق" بالإضافة إلى توجيه بعض الإنذارات لرفع الإشغالات العامة بنطاق قرى "فنارة، كسفريت".

وفي نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير برفع ما يقرب من ٢٠ حالة إشغال طريق بنطاق "الشارع الرئيسي، ميدان الإصلاح، كوبري التل، شارع أحمد عرابي حتى تل البلد"، عبارة عن "كراسي ترابيزات، استاندات، أقفاص بلاستيك، حواجز حديدية، إطارات سيارات"، بالإضافة لتحرير ١٥ مخالفة لعدد من السيارات، لتكرار الوقوف بالشارع بغير الأماكن المخصصة، وإرسالها لإدارة المرور لاتخاذ الإجراءات اللازمة.