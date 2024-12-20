مصر أكتوبر: الرئيس السيسي أولى الشباب اهتماما ودعما غير مسبوق

ثمن المهندس أحمد سامى أمين شباب الجمهورية بحزب مصر أكتوبر خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمؤتمر قمة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادي المنعقد بالعاصمة الادارية الجديدة بالقاهرة.

وأكد "سامي" في بيان، تركيز الاستثمار فى الشباب كونه عماد الأوطان فى الحاضر والمستقبل وذلك الأمر هو أحد محاور القمة المنعقدة اليوم.

وأضاف سامى أن هناك تحول كبير وحقيقي فى تمكين الشباب وامتلاكهم القدرة التنافسية فى كافة المجالات وان القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى توالى اهتماماً غير مسبوق فى دعم و تعزيز دور الشباب بالمجتمع من خلال إنشاء كيانات شبابية وطنية تعزز القدارات وتنمى المهارات الحياتية والقيادية داخل الشباب لاعدادهم كقادة جدد للمستقبل.

من جانبه، قال الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل، إن قمة الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، خرجت بمكاسب كبيرة على مستوى تعزيز والدفع بشركات جديدة بين الدول الأعضاء، لاسيما في ضوء المبادرات التي أطلقها الرئيس السيسي خلال القمة، والتي مثلت تنوعا يصب في صالح شعوب المنظمة.



وأضاف "قاسم"، في تصريحات صحفية اليوم، أن مبادرات الرئيس السيسي تواكبت مع شعار القمة "الاستثمار في الشباب" والذي دفع لإطلاق أهم المبادرات التي ارتكزت على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فضلا عن التعاون بين الدول في مجالات التكنولوجيا التطبيقية والهندسة، مشيرا إلى أن ذلك يعكس تطلع هذه الدول نحو المستقبل.

وأشار أمين تنظيم حزب الجيل أن الشق الآخر من القمة والذي حمل أهمية كبيرة في ضوء ما تشهده المنطقة من صراعات، إذا جاءت الدعوة لوقف فوري لإطلاق النار في غزة بما يعكس موقع موحد للدول الإسلامية المشاركة في المنظمة، من أجل التصدي للتحديات والتهديدات لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

ونوه الدكتور أحمد محسن قاسم بأن الرؤية المصرية تركز على إطفاء الحرائق ووقف العدوان في غزة، والعمل على حل القضية الفلسطينية وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، ومنع التصعيد في المنطقة، وهو كت عبرت عنه القمة.