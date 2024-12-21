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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

أيمن بهجت قمر: لست راضيا عن فيلم عنتر بن شداد

ايمن بهجت قمر
ايمن بهجت قمر
أسامة علي
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أكد الشاعر الغنائي والمؤلف أيمن بهجت قمر، أنه غير راضى عن فيلمه «عنتر بن شداد»، بطولة محمد هنيدي وباسم سمرة ودرة، حيث أنه لم يحقق نجاح كبير.

وأوضح "قمر"، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هذا الفيلم هو قصة الفنان محمد هنيدي وكان سيتم عرضه قبل فيلم عندليب الدقي، مشددًا على أنه عمل لم يوفق ولم يحقق نجاح كبير كما كان ينتظر البعض، مشيرًا إلى أن أجواء أفلام محمد هنيدي القديمة كانت سبب في إعجاب الجمهور وتعلقه به.

أهل الكهف

وأشار إلى أن فيلم “أهل الكهف” من أهم أعماله الفنية الأخيرة وهو عمل مميز جدًا ولكنه لم يحقق النجاح الكبير  ايضا.

وتابع : فيلم أهل الكهف تعرض للظلم في تسويقه ومشاركته بالمهرجانات، وحقق إيرادات ضعيفة".

اخبار التوك شو صدى البلد ايمن بهجت قمر

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