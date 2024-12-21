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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

حوادث

أول أيام الشتاء.. رسالة هامة لقائدى المركبات فى الطقس السئ

الطقس السئ
الطقس السئ
مصطفى الرماح
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وجهت وزارة الداخلية فى أول أيام الشتاء اليوم السبت، عدة نصائح لقائدى المركبات للقيادة أثناء الشبورة المائية.

نصائح القيادة فى الشبورة

- خفض سرعة السيارة إلى 30 كم / الساعة 
– إضاءة جميع أنوار السيارة مع تشغيل النور الأمامى فى الوضع المنخفض
– إستخدام أنوار الإنتظار أثناء الشبورة - إستخدام أنوار الشبورة
– فتح زجاج السيارة بدرجة تمنع تكثيف بخار الماء داخل السيارة
– إستعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة – إستخدام آلة التنبية على فترات متقطعة حتى يشعر الغير بوجودك 
– الإلتزام بالحارة المرورية وتجنب تجاوز السيارات بأى حال من الأحوال
– مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك 
– الإلتزام بتعليمات رجال المرور وعدم قيادة السيارة حتى تصبح الرؤية واضحة حفاظاً على سلامتك ) .

وجاء ذلك حرصاً على سلامة قائدى المركبات على كافة الطرق يرجى إتباع الإجراءات الإحترازية أثناء الشبورة المائية.

وزارة الداخلية الشبورة نصائح القيادة فى الشبورة

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