اجتماع شباب كنيسة عزبة النخل ينظم احتفالية لأنشطة الرعية

نظم اليوم، اجتماع شباب "نوستاليجا"، بكنيسة السيدة العذراء والأم تريزا، بعزبة النخل، يومًا احتفاليًا، بمناسبة عيد الميلاد المجيد لأنشطة الرعية.

احتفال بمناسبة عيد الميلاد

جاء ذلك بمشاركة الأب يوحنا سعد، راعي الكنيسة، والأب عمانوئيل صبحي، نائب راعي كاتدرائية السيدة العذراء سيدة مصر، بمدينة نصر.

شارك أيضًا مسؤولو، وأعضاء نشاط فرح ورجاء لكبار السن، وخدمة القديسة ريتا للأرامل، وأسر مخدومي يسوع السجين، ونشاط يسوع مفرح القلوب.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، حيث ألقى الأب عمانوئيل عظة الذبيحة الإلهية حول "يسوع رجاؤنا"، كما ألقى الأب يوحنا تأملًا روحيًا للحاضرين بعنوان "الميلاد رسالة فرح ورجاء".

تضمن اليوم أيضًا عددًا من الترانيم الميلادية، قدمها كورال شباب الكنيسة، كما تم الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، والعام الجديد، بالإضافة إلى توزيع الهدايا التذكارية على المشاركين.

وفي سياق متصل، نظم شباب الكنيسة برنامجًا خاصًا لأطفال الخدام، المشاركة في اليوم تضمن بعض الفقرات الترفيهية، وغيرها من الفقرات المتنوعة الأخرى.