قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب اليوم الأحد 22-12-2024.. وهذا ثمن عيار 21 الآن
أدعية السنة الجديدة 2025 .. رددها من الآن
سعر صرف الدولار الآن في البنوك
«سينتكوم»: استهدفنا مستودعًا للصواريخ ومركز قيادة للحوثيين في اليمن
سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 22-12-2024
كنوز صلاة الفجر .. 7 أمور لا تهدر ثوابها
علي الدين هلال: الشفافية والمصارحة السلاح الأقوى لمواجهة الشائعات.. فيديو
حريق هائل يلتهم مطعمًا شهيرًا بشارع فيصل .. شاهد
السجن المشدد لـ «روسي» نقل معلومات إلى «إف بي آي»
هل تجب على اليمين الغموس كفارة؟.. دار الإفتاء تجيب
قاضية أمريكية تدين مجموعة NSO الإسرائيلية بسبب اختراق واتساب
أسعار الدواجن في مصر اليوم الأحد 22-12-2024
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

عادل حمودة: مصر تقف دائمًا مع سوريا في أزماتها التاريخية

عادل حمودة
عادل حمودة
×

قال الإعلامي عادل حمودة إنه لم تتنبأ أي وكالة استخبارات في الغرب بالتطورات في سوريا، أثبتت هذه التطورات أن نظام الأسد كان أضعف مما كان يُعتقد في البداية.

وأضاف «حمودة»، خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن بعض الاقتباسات مناسبة جدًا للوقت الحالي، نتذكر منها مقولة إرنست همنجواي في رواية «الشمس تشرق أيضًا»، كتب همنجواي: «الانهيار يحدث بطريقتين - بالتدريج، ثم فجأة».

ولفت أن المقولة نفسها يمكن أن تقال عن سقوط نظام عائلة الأسد، عائلة حكمت بقوة سوريا على مدار أكثر من نصف قرن، عائلة نجت على مدار أكثر من عقد من حرب أهلية، ثم سقطت فجأة خلال أيام.

وأوضح أن عائلة الأسد رحلت إلى روسيا كما أشارت التقارير الصحفية، رحلت العائلة الأقوى وبقيت سوريا، وسوف تبقى سوريا، لكن بالتأكيد تواجه مستقبل غامض، تواجه فوضى، وتواجه انعدام يقين.

وأشار إلى أنه المؤكد أن سوريا تواجه مرحلة جديدة في تاريخها، مصر دائمًا تقف مع سوريا، حدث ذلك في أزمة عام 1975 حينما حاولت تركيا ضم حلب والموصل، ومصر اليوم مع وحدة سوريا واستقرارها.

عادل حمودة حمودة القاهرة الإخبارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة كلية الشرطة 2025 بالأسماء.. موعد ظهورها وكيفية الحصول عليها

نتيجة كلية الشرطة 2024- 2025.. موعد ظهورها وكيفية الحصول عليها

أرشيفية

بعد سقوط بشار.. أسماء الأسد تطلب الطلاق في روسيا والسماح لها بالعودة إلى لندن

ناصر ماهر

أزمة في الزمالك بسبب ناصر ماهر.. إعلامي يكشف

وظائف البنك الأهلي المصري 2025 .. رابط التقديم والشروط والأوراق المطلوبة

وظائف البنك الأهلي المصري 2025 .. رابط التقديم والشروط والأوراق المطلوبة

قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلى وشباب بلوزداد

اتفرج من البيت ببلاش.. قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلى وشباب بلوزداد

موعد صرف مرتبات ديسمبر 2024 للعاملين في الدولة

موعد صرف مرتبات ديسمبر 2024 للعاملين في الدولة

الجولاني

كان في تنظيم القاعدة.. دولة عربية تصدر أمر اعتقال لـ الجولاني

جوارديولا وهالاند

بعد الخسارة من أستون فيلا.. هالاند يوجه رسالة خاصة لـ جوارديولا

ترشيحاتنا

إسعاف

أخبار محافظة القليوبية| مصرع عريس كان يستعد للزواج .. نشوب حريق فى مخلفات بوص ببنها

وزير الصحة في زيارته لمستشفيات بني سويف

حدث في بني سويف.. زيارة وزيري الصحة والأوقاف لافتتاح وتفقد بعض المؤسسات

لقاء المحافظ بمساعد وزير التعليم العالي

جنوب سيناء تستعد لاستضافة بطولة زايد - السيسي للجامعات العربية بشرم الشيخ

بالصور

الصدافية.. سبب ظهورها وكيفية التعامل معها

الصدافية
الصدافية
الصدافية

«لو ببلاش متشتريهاش».. أخصائي تغذية يكشف عن أخطر المكونات في أطعمتنا اليومية

أخصائي تغذية يكشف عن المكون السام في أطعمتنا اليومية
أخصائي تغذية يكشف عن المكون السام في أطعمتنا اليومية
أخصائي تغذية يكشف عن المكون السام في أطعمتنا اليومية

بين الأناقة والجرأة.. روبي ترد على الانتقادات بإطلالة فضية جديدة|شاهد

روبي
روبي
روبي

ماجي بوغصن تتخلى عن البطانة بالأحمر الشفاف بجائزة أفضل ممثلة لبنانية 2024|شاهد

ماجي بو غصن
ماجي بو غصن
ماجي بو غصن

فيديو

ايمان عبد اللطيف

السعودية حذرت منه .. تفاصيل جديدة عن منفذ حـادث الـدهس في ألمانيا

ايمان عبد اللطيف

تصل لـ ٦.. تحذير من انخفاض كبير بدرجات الحرارة

ايمان عبد اللطيف

تقلبات في أسواق الذهب وتفاصيل سعر الدولار الآن

مشاجرة فتاه اوكرانية

كانت سكرانة وخبطت عربية.. الحكم على فتاة اوكرانية تعدت على سيدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة النازحين تزداد سوءً

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نظرية العصر الإسرائيلي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: سلامتك د. مصطفى

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ المناهج بجامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احترام حقوق الإنسان تسهم في بناء الكيان

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مفيش هرم للإيجار

المزيد