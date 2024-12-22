سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 22-12-2024

شهدت أسعار الذهب حالة من التذبذب خلال الأيام الماضية على المستويين العالمي والمحلي.

وعن أسعار الذهب اليوم الأحد ٢٢-١٢-٢٠٢٤؛ فشهدت هدوءا نسبيا، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية .

وامس السبت ارتفع سعر الذهب بنحو ٧ جنيهات فقط.

اما الجمعة الماضية ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 40 جنيهًا، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3720 جنيها، واختتم التعاملات عند مستوى 3760 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 30.886 ألف جنيه.

بورصة الذهب مباشر



وسجّل سعر الذهب عالميًا الآن 2623 دولارًا للأوقية.

سعر الذهب عيار 18



سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3229 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21



سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 3767 جنيها بدون مصنعية.

سعر الذهب عيار 24



أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 4305 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 30.886 ألف جنيه

وتماسك الذهب مع ختام تعاملات الأسبوع، عقب صدور تقرير التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة والتي جاء أضعف من المتوقع، وأدى إلى زيادة ضغوط البيع على الدولار الأمريكي.



وارتفع تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.1% في نوفمبر بحسب تقرير "أي صاغة"، مقابل توقعات بزيادة بنسبة 0.2%، تسارع المعدل السنوي إلى 2.4% من قراءة الشهر السابق البالغة 2.3%، وهو ما يزال أقل من 2.5% المتوقعة من قبل إجماع السوق، وبالمثل، انخفض مؤشر الإنفاق الشخصي الأساسي إلى 0.1% من 0.3% في أكتوبر بينما ظل التضخم السنوي ثابتًا عند 2.8% مقابل توقعات السوق بارتفاعه إلى 2.9%.



وفي يوم الخميس، أدى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث، وانخفاض طلبات البطالة، موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد لعام 2025، حيث أظهرت البيانات، أن الاقتصاد الأمريكي نما بمعدل سنوي بلغ 3.1% في الربع الثالث.



وانخفضت طلبات البطالة الأسبوعية إلى 220 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر من قراءة الأسبوع السابق التي بلغت 242 ألف طلب، متجاوزة التوقعات بانخفاض أبطأ إلى 230 ألف طلب.



وأسعار الذهب في بداية عام 2024، كانت مدفوعة بعمليات شراء قياسية من البنوك المركزية وطلب آسيوي غير مسبوق من المستهلكين.