التصريح بدفن جثة مسن عقار شارع هارون الرشيد المنهار بمصر الجديدة

صرحت جهات التحقيق بـ مصر الجديدة، دفن جثة مسن لقى مصرعه في انهيار سقف غرفة بأحد الطوابق السكنية في عقار شارع الواسطة من شارع هارون الرشيد، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تفاصيل الواقعة

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا من غرفة النجدة، يُفيد بانهيار سقف غرفة داخل عقار، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ.

وبالفحص والتحري تبين انهيار سقف غرفة ما أسفر عن وفاة مسن يبلغ من العمر 60 سنة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.