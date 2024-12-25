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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس عيد الميلاد المجيد .. صور

الأنبا إبراهيم إسحاق
الأنبا إبراهيم إسحاق
ميرنا رزق
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ترأس مساء أمس الثلاثاء ، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، قداس عيد الميلاد المجيد، وذلك بكاتدرائية السيدة العذراء سيدة مصر، بمدينة نصر.

قداس عيد الميلاد 

شارك في الصلاة عدد من مطارنة السينودس البطريركي المقدس للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، ورعاة الكاتدرائية، ورئيس، وكهنة الإكليريكية، والشمامسة الإكليريكيون.

وعقب كلمة العظة، قدم صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، وأعضاء السينودس البطريركي المقدس، الشكر، لجميع الذين حرصوا على تقديم التهنئة، بعيد الميلاد المجيد. وفي مقدمتهم، فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي أناب عبد العزيز الشريف، أمين رئاسة الجمهورية، وكذلك سيادة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الذي أناب اللواء جعفر عمران.

الكنيسة تشكر رجال الدولة 

وشكرت الكنيسة المهندس إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الذي أناب عنه اللواء يحيى الأغم، سكرتير عام المحافظة.

ومن الأمن القومي، شكرت الكنيسة الكاثوليكية الوزير حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، واللواء حسام محسن، نائب رئيس هيئة المخابرات العامة، واللواء شريف منصور، رئيس هيئة الأمن القومي، الذين أنابوا عنهم العقيد محمد رضوان.

ومن الأمن الوطني، شكرت الكنيسة الكاثوليكية  اللواء عادل جعفر، رئيس قطاع الأمن الوطني، الذي أناب عنه اللواء محمد الألفي، والمقدم سعيد رزق، والرائد حازم سعيد.

كذلك، شكرت الكنيسة الكاثوليكية بمصر العديد من رجال الدولة، والنواب، وأعضاء مجلس الشيوخ، والشخصيات العامة، والأحزاب، وجميع من أرسل برقيات التهنئة، وباقات الورود.

الصلاة السيسي عيد الميلاد المجيد الكاثوليك البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

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