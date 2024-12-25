خوف وهلع.. إصابة 9 إسرائيليين بعد اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الأربعاء اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل أن يخترق المجال الجوي.

وأصيب 9 إسرائيليين خلال التدافع نحو الملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن على إسرائيل، بحسب ما أوردته وكال سبوتنيك الروسية.

أفادت هيئة البث العبرية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدرس شن هجوم إضافي على جماعة الحوثيين في اليمن، وذلك في تطور لافت مساء الثلاثاء.

ووفقاً للتقرير، يعمل سلاح الجو والاستخبارات العسكرية الإسرائيلية على إعداد خطة لتوسيع بنك الأهداف في اليمن.

ووجه عضو المجلس السياسي لجماعة الحوثيين في اليمن، محمد علي الحوثي، رسالة تهديد إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، قائلاً: "إذا هاجم الأمريكيون اليمن، فسوف نهاجم مصالحهم في الشرق الأوسط". وأضاف:"لن تكون لدينا خطوط حمراء".