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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

رغم تهديده بعقوبة وغرامة.. جروس يطالب الزمالك بصفقات جديدة

الزمالك
الزمالك
خالد يوسف
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فرض نادي طلائع الجيش التعادل (2-2) على ضيفه الزمالك في مباراة جمعت بينهما مساء أمس، الثلاثاء، على ملعب الكلية الحربية، ضمن الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري، واتسمت بالندية والإثارة وتبادل الهجمات بين الطرفين.

جروس عايز صفقات جديدة 

طلب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من إدارة النادي البدء في التحضير لصفقات الانتقالات الشتوية القادمة، وذلك لتعزيز صفوف الفريق بما يتناسب مع احتياجاته الفنية في المرحلة المقبلة.

ويسعى جروس لتحقيق نتائج قوية مع الفريق هذا الموسم، وضع خطة لتدعيم بعض المراكز التي يرى أنها تحتاج إلى دعم كبير لتكملة مشوار المنافسة على البطولات.

مراكز يحتاج فيها الزمالك للتدعيم

حدد جروس، المراكز التي يحتاج فيها الفريق إلى تدعيم خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، حيث طلب من الإدارة التعاقد مع مهاجم أجنبي، ليكون إضافة قوية في الخط الأمامي للفريق. 

يأتي هذا الطلب في ظل رغبة المدرب في تعزيز قوة الهجوم مع بداية النصف الثاني من الموسم، خاصة مع غموض موقف بعض اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي.

كما طالب جروس بالتعاقد مع لاعب في خط الوسط، وذلك تحسبًا لأي إصابات أو غيابات قد تحدث لأحد لاعبي الفريق في هذا المركز الحيوي، حيث طلب جروس هذا الدعم وسط تشكيلة الفريق، خاصة مع تعدد المباريات والضغط الكبير الذي سيواجهه الفريق في الفترة المقبلة.

الزمالك مهدد بعقوبة جديدة

أصبح نادي الزمالك مهددا بعقوبة جديدة في الدوري بسبب واقعة مباراة طلائع الجيش في المباراة التي جمعت بينهم في الجولة السادسة من دوري NILE وانتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.

واخترق مشجعو نادي الزمالك المادة رقم 30 في لائحة العقوبات، بعدما رصد أحد الفيديوهات إلقاء الجماهير الزجاجات نحو طاقم التحكيم، أثناء خروجه من الملعب، وقد يتم تدوين ما حدث، ما يجعل الزمالك مهددا بعقوبة جديدة في الدوري.

وتأتي أولى العقوبات بمثابة لفت نظر وغرامة 50 ألف جنيه حسب البند رقم 30 في لائحة العقوبات الخاصة بالجماهير، والذي ينص على أنه في حال إلقاء زجاجات أو أشياء صلبة على طاقم التحكيم أو أي من مسئولي المباراة يستوجب لفت نظر وغرامة 50 آلاف جنيه. 

ترتيب الدوري المصري

يتصدر نادي الزمالك قمة جدول الدوري حتى تلك اللحظات، وقبل استكمال مباريات الجولة السادسة،  برصيد 11 نقطة من 6 مباريات، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الثامن برصيد 8 نقاط، من نفس عدد المباريات.

وجاء ترتيب المراكز الخمسة الأولى كالتالي:

1ـ الزمالك: 11 نقطة (6 مباريات)

2ـ المصري: 11 نقطة (5 مباريات)

3ـ زد: 9 نقاط (6 مباريات)

4ـ الأهلي: 8 نقاط (4 مباريات)

5ـ بيراميدز 8 نقاط (5 مباريات).

نادي الزمالك كريستيان جروس صفقات جديدة عقوبة وغرامة

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