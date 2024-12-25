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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

لتوزيع الهدايا.. بابا نويل يغادر لابلاند في مهمته السنوية| فيديو

بابا نويل
بابا نويل
نهلة إبراهيم
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عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرًا بعنوان: “بابا نويل يغادر لابلاند في مهمته السنوية عشية عيد الميلاد”.

وقبل مغادرته، طمأن سانتا الأطفال بكلمات مفعمة بالأمل: "لا يمكن لأحد أن يكون جيدًا طوال الوقت، فقط ابذلوا قصارى جهدكم، وإذا كنتم جيدين تمامًا، فلا تقلقوا بشأن الهدايا". 

وحث الجميع على الاستمتاع بموسم الأعياد والراحة قبل أن يختفي في سماء الليل متجهًا إلى مغامرته السنوية.

وفي دراسة أجراها طلاب الفيزياء من جامعة ليستر في 2017، تم تقدير أن سانتا يحتاج إلى السفر بسرعة تصل إلى 0.5% من سرعة الضوء ليتمكن من توزيع الهدايا على 238 مليون أسرة في ليلة واحدة، ما يعكس الجهد "السحري" الكبير الذي تتطلبه مهمته.
 

عيد الميلاد بابا نويل يورونيوز سانتا لابلاند

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