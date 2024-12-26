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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات كيا اكسيد 2025 الهاتشباك الجديدة

كيا اكسيد موديل 2025 الجديدة
كيا اكسيد موديل 2025 الجديدة
إبراهيم القادري
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يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة التي يرغب المواطنين في شراءها لما يتواجد بها من مميزات تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها، بالإضافة إلي ان سوق السيارات المصري به الكثير من إصدارات السيارات الجديدة التي تم توافرها بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري ومن ضمن تلك السيارات، كيا اكسيد موديل 2025، وتنتمي اكسيد لفئة السيارات الهاتشباك .

كيا اكسيد موديل 2025 الجديدة

- أبعاد كيا اكسيد موديل 2025 الجديدة

كيا اكسيد موديل 2025 الجديدة

تأتى سيارة كيا اكسيد موديل 2025 الجديدة بطول 4395 مم، وعرض 1862 مم، وارتفاع 1483 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2650 مم .

- محرك كيا اكسيد موديل 2025 الجديدة

كيا اكسيد موديل 2025 الجديدة

تستمد سيارة كيا اكسيد موديل 2025 الجديدة قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 160 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلي 6.1 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها عزم دوران 253 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 9.2 ثانية .

- وسائل الأمان بـ كيا اكسيد موديل 2025 الجديدة

كيا اكسيد موديل 2025 الجديدة

زودت سيارة كيا اكسيد موديل 2025 الجديدة بالعديد من وسائل الأمان من ضمنها، نظام إيموبليزر ضد السرقة، وESP، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، ووسائد هوائية جانبية، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وحساسات للركن .

- مواصفات كيا اكسيد موديل 2025 الجديدة

كيا اكسيد موديل 2025 الجديدة

تحتوي مقصورة سيارة كيا اكسيد موديل 2025 الجديدة علي العديد من التكنولوجيات من ضمنها، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ومدخل AUX، ومدخل USB، وبلوتوث، وبها مرايات ضم، وباور ستيرنج، ونظام ذكى لركن السيارة، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وفتحة سقف بانوراما، وتكييف، ونظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، ومرايات كهربائية، وريموت كنترول، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها مصابيح ضباب، وبها إنذار ضد السرقة، وكاميرا خلفية، وبها جنوط رياضية، ومثبت سرعة، وبها قفل مركزى للأبواب، وسبويلر خلفي، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح .

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