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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

تنفيذي المنيا: أسواق جديدة لليوم الواحد بحي غرب ومراكز سمالوط وديرمواس ومغاغة

محافظ المنيا خلال المجلس التنفيذي
محافظ المنيا خلال المجلس التنفيذي
ايمن رياض
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أعلن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا إقامة أسواق جديدة لليوم الواحد بمراكز سمالوط وديرمواس ومغاغة وحى غرب مدينة المنيا إلى جانب الاستمرار فى ضخ المزيد من السلع الغذائية بسوق اليوم الواحد بمنطقة أبو هلال - السلخانة بحى جنوب مدينة المنيا وذلك لتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق بنسب تتراوح ما بين 20 إلى 30 % بالإضافة إلى استمرار المنافذ الثابتة والمتحركة بكافة مراكز وقرى المحافظة خاصة المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

مشددا على تكثيف الحملات الرقابية على كافة الأسواق والمنافذ والمخابز والمطاعم و السلاسل التجارية .

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذى لمناقشة عدد من القرارات والموضوعات الخدمية والتنموية حيث استهل المجلس بتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعدي على أراضي أملاك الدولة وإزالة التعديات فى المهد، موجهاً كافة المسئولين بالالتزام بتنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية المتعلقة بقرارات إزالة التعديات مع ضرورة الاستجابة لشكاوى المواطنين ودراستها وإيجاد أنسب الحلول لها بما لا يتنافى مع القانون، مؤكداً أن هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز على مستوى المحافظة، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين مع تبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام.

وخلال الاجتماع، وافق المجلس على تخصيص مساحة 3 أفدنة بمركز العدوة تابعة للإرشاد الزراعى لإنشاء ( موقف - مجمع تعليمى - مركز طبى)،

كما وافق المجلس على تخصيص مساحة أرض لبناء معهد دينى (ابتدائى واعدادى ) بـ"قرية قفادة" بمركز مغاغة، فضلاً عن موافقة المجلس  للبدء فى إحلال وتجديد كافة المساجد ودور العبادة التابعة لمديرية الأوقاف الصادر لها الموافقة من الإدارة العامة للشئون الهندسية ، كما تم الموافقة على إنشاء مركز شباب بـ"قرية أبو عزيز" بمركز مطاى، و الموافقة على بناء مكتب بريد نموذجي بمركز سمالوط بجوار المستشفى العام بالمركز، إلى جانب تطوير مكتب بريد شلقام بمركز بنى مزار بالجهود الذاتية لخدمة القرى التابعة ، بالإضافة إلى الموافقة على تخصيص قطعة أرض على الطريق الزراعى(مصر - أسوان ) بمركز ملوى لإنشاء وحدة إطفاء لخدمة أهالي المركز.

وفي قطاع التعليم، تم تخصيص أراضٍ جديدة لإنشاء مدارس تعليم أساسي في قرى برطباط بمغاغة ، وقرية ريدة بالمنيا و"الروبي بسمالوط، إلى جانب تخصيص مواقع لإنشاء وحدات إطفاء ومكاتب بريد جديدة في مركزى ملوي وبني مزار.

أما فى قطاع الصحة تم الموافقة على تغيير مسمى (مستشفى حميات ملوى) إلى (مستشفى الجهاز الهضمى) ، فضلاً عن الموافقة على مطلب مواطنى مركز ديرمواس بتخصيص مبنى على الطريق الزراعى لصالح مديرية الصحة بالمنيا لإنشاء مستشفى خيرى.

وقرر المجلس الموافقة على حظر نقل محصول قصب السكر خارج حدود المحافظة بدءا من 1 يناير المقبل وحتى الأول من مارس 2025 نهاية الموسم ووجه المحافظ كافة الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم لتنفيذ قرار الحظر .

كما وجه المحافظ،‏ رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والقطاعات والأجهزة المعنية برفع درجة الاستعداد لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، وتطهير مخرات السيول أولًا بأول، وتحسين منظومة النظافة، وتطهير بيارات وشبكات الصرف الصحي، وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة،

حضر اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ ، اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام، العميد أ.ح محمد توفيق المستشار العسكري للمحافظة، وممثل عن مديرية الأمن المنيا، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية والمجلس القومى للمرأة وممثلى الشركات والهيئات

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