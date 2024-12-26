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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

تحطيم الأرقام مستمر.. هدف واحد يفصل صلاح عن تحقيق إنجاز جديد مع ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح
هاني حسين
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يسعى محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي إلى كسر كل الأرقام القياسية له في مباريات الدوري الإنجليزي ليؤكد أنه أسطورة حقيقية لناديه في إنجلترا .

ويحتاج محمد صلاح لتسجيل هدف واحد ليصل إلى الهدف رقم 100 له على أرض فريقه في الدوري الإنجليزي.

وسبق محمد صلاح في هذا الإنجاز 7 لاعبين فقط في تاريخ الدوري الإنجليزي وهم هاري كين، سيرجيو أجوير،تييري هنري، آلان شيرار، واين روني، أندي كول.

محمد صلاح يحتفل بالكريسماس مع أسرته 


في أجواء احتفالية مميزة، ظهر النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، برفقة زوجته وأبنائه، في إطلالة أنيقة خطفت الأنظار وجذبت انتباه متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. حيث اختار صلاح وعائلته ملابس مميزة بالألوان المتناسقة، تعبيرًا عن فرحتهم بأجواء الكريسماس.


ظهر صلاح وزوجته وبناته في ملابس ذات تصميم عصري وأنيق، حيث ارتدوا جميعًا ملابس بألوان الأسود والأحمر، في مزيج مميز يعكس أجواء عيد الميلاد. كما تميزت ملابسهم بنقشة "الكاروهات" التي أضافت لمسة من الحيوية والدفء، مما جعلهم يظهرون كعائلة متكاملة في لحظات من الفرح والاحتفال.

كما قام محمد صلاح بنشر الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، حيث ظهر فيها وهو يحتفل مع عائلته وسط أجواء مليئة بالحب والسعادة، محاطًا بزوجته وبناته اللاتي أضفن لمسة من البهجة إلى إطلالته.

انجلترا محمد صلاح ليفربول صلاح أرقام قياسية

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