قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيرادات قناة السويس.. الرئيس السيسي: مصر تخسر 7 مليارات دولار في عام واحد
إعلان النتيجة رسميا.. قبول 2950 طالبا بكلية الشرطة 2025
إعلام إسرائيلي: الجيش يرفع حالة التأهب تحسبا لرد حوثي محتمل
الأطباء تدعو أعضاءها للمشاركة بقوة في عمومية 3 يناير الطارئة
روسيا تعلن حالة الطوارئ على المستوى الفيدرالي
التعليم تعلن فتح باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2025/2026
وسائل إعلام إسرائيلية: 100 طائرة شاركت في الهجوم على اليمن
دعاء البرد الشديد.. كلمات تحميك من الشتاء القارس احرص عليها
مدبولي يُوجه المحافظين بالتوسع في "سوق اليوم الواحد" وتنظيمه على يومين
غارات إسرائيلية قوية على مواقع هامة في اليمن || تفاصيل
الصحة: حجم الإنفاق على المنظومة الطبية حوالي تريليون جنيه منذ 2014
أمين البحوث الإسلامية: الأزهر حافظ على هيبة اللغة العربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار البلد

رئيس الوزراء يترأس اجتماع لجنة مخرجات ضبط الأسواق وأسعار السلع

مصطفي مدبولي
مصطفي مدبولي
محمود مطاوع
×

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لجنة مخرجات ضبط الأسواق وأسعار السلع لبحث توافر السلع .

وكان قد ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الرابع لمجلس المحافظين، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتقدم بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمحافظين، وأبناء الشعب المصري، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، متمنياً أن يعيد الله هذه المناسبة على مصر وشعبها بالأمن والرخاء.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي المحافظين بأهمية المتابعة الميدانية الدورية للأسواق، للتأكد من توافر السلع المُختلفة بالكميات اللازمة؛ والأسعار المناسبة للمواطنين، مع العمل على زيادة المنافذ لطرح مختلف السلع لضمان اتساع دائرة المستفيدين منها.

وأشار رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى أهمية التركيز على المبادرات الخاصة بطرح السلع بأسعار مخفضة، ضمن مساعي الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع التوسع في نموذج "سوق اليوم الواحد" بالعديد من المدن بالمحافظات المختلفة، على أن يتم تنظيمه على يومين وليس يوماً واحداً، حيث يمثل نموذجاً ناجحاً لتوفير السلع بأسعار مناسبة.

كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي المحافظين بالمتابعة الدائمة للمنشآت الخدمية، للوقوف على أوضاع الخدمات المقدمة للمواطنين ومدى جودتها وتيسيرها، مشدداً أيضاً على ضرورة الاهتمام بشكاوى المواطنين وتكثيف اللقاءات بهم لتحقيق التواصل المباشر والمستمر معهم، بالإضافة إلى مواصلة اللقاءات الدورية مع أعضاء البرلمان للعمل على حل مشكلات دوائرهم، لافتاً كذلك إلى الأهمية البالغة لسرعة الرد على الشائعات بإيضاح الحقائق.

رئيس الوزراء ضبط الأسواق وأسعار السلع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلية الشرطة

اليوم.. الإعلان عن نتيجة المقبولين في كلية الشرطة

نتيجة كلية الشرطة 2025 .. طريقة إبلاغ الطلبة المقبولين

نتيجة كلية الشرطة 2025 .. طريقة إبلاغ الطلاب المقبولين

عيار 21 يتراجع بشكل كبير.. إلى أين وصل سعر الذهب اليوم الخميس؟

عيار 21 يتراجع بشكل كبير.. إلى أين وصل سعر الذهب اليوم الخميس؟

جداول امتحانات الترم الأول 2025 للمواد غير المضافة للمجموع

جداول امتحانات الترم الأول 2025 للمواد غير المضافة للمجموع |مواعيد رسمية

أخذ قرض من البنك

هل أخذ قرض من البنك يجلب الخراب والفقر؟.. انتبه لـ5 حقائق

محمد صلاح

تحطيم الأرقام مستمر.. هدف واحد يفصل صلاح عن تحقيق إنجاز جديد مع ليفربول

صورة أرشيفية

ارتفاع كبير في سعر الذهب عالميا والدولار في سقوط مستمر

مكالمات الواي فاي

وداعا لأزمة شبكات المحمول.. تفاصيل خدمة مكالمات الواي فاي وتشغيلها في مصر

ترشيحاتنا

شرم الشيخ

السياحة تكشف حقيقة إصابة سائح روماني بشرم الشيخ

مصطفي مدبولي

رئيس الوزراء يترأس اجتماع لجنة مخرجات ضبط الأسواق وأسعار السلع

صورة ارشيفية

اتحاد الصحفيين العرب يدين بكل قوة استهداف الصحفيين الفلسطينيين

بالصور

بالعيش الشامي .. طريقة عمل سلطة الطحينة زي المطاعم

طحينة
طحينة
طحينة

في ذكرى ميلاده.. أبرز علاجات هاني الناظر للأمراض الجلدية

هاني ال
هاني ال
هاني ال

بفستان أسود ووردة بيضاء.. ياسمين صبري في أحدث إطلالاتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

إطلالة ساحرة لـ جورجينا وكريستيانو رونالدو في احتفالات الكريسماس

جورجينا وكريستيانو
جورجينا وكريستيانو
جورجينا وكريستيانو

فيديو

راغب علامة

بعد مكالمة هاتفية.. هجوم على مدرسة راغب علامة في بيروت

توقعات برج القوس وحظك اليوم الاربعاء 25 ديسمبر 2024

برج القوس.. حظك اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 : التحكم في الضغط

ارتباط احمد العوضي

مش هترهبن أكيد.. تعليق أحمد العوضي على ارتباطه بعد ياسمين عبدالعزيز

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل لطلاب الأول والثاني الثانوي قبل امتحانات نصف العام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: العبادات في عصر الذكاء الاصطناعي

الدكتور محمد بشاري - أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: مدونة الأسرة المغربية.. اجتهاد شرعي في ظل التحولات المجتمعية

مجدي أبو زيد

مجدي أبوزيد يكتب: التحول الرقمي بالجامعات المصرية والرؤية المستقبلية

علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: نجاحات قمة دول الثماني بين الطموحات والتحديات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: غليان في العالم!

المزيد