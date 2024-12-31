الأمم المتحدة: قلقون إزاء الهجمات في إسرائيل واليمن والبحر الأحمر

أعرب خالد خياري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، عن "قلقه البالغ" إزاء الهجمات في إسرائيل واليمن والبحر الأحمر، وذلك خلال إحاطته أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وحذر من أن المزيد من التصعيد العسكري يمكن أن يعرض الاستقرار الإقليمي للخطر، مع تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية وإنسانية سلبية.

وقال إن المتمردين الحوثيين في اليمن أعلنوا مسؤوليتهم عن 11 هجوما على الأقل على إسرائيل منذ 13 ديسمبر، ما أدى إلى إصابة 16 مدنيا على الأقل وإلحاق أضرار بمدرسة وبعض المنازل.

وشنت إسرائيل بدورها هجمات جوية على اليمن في 19 و26 ديسمبر، استهدفت الموانئ والمطارات والبنية التحتية للطاقة، مما أسفر عن مقتل 15 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.