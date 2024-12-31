إصلاحات قانونية جديدة تعزز حقوق المتهمين داخل أقسام الشرطة

أكد النائب إيهاب الطماوي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المُذاع على قناة دي إم سي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتضمن ضمانة هامة وغير مسبوقة، تتمثل في منح المتهم حق الاتصال الفوري بذويه ومحاميه فور القبض عليه.

وأوضح الطماوي أن هذا الإجراء يعكس تطورًا كبيرًا في التشريعات المصرية، حيث يُلزم الضابط بالسماح للمتهم بالتواصل مع أسرته لإبلاغهم، ومع محاميه لضمان حضوره أثناء استكمال الإجراءات القانونية.

وأضاف أن هذه الضمانة الجديدة تُعد خطوة إيجابية نحو تعزيز العدالة الجنائية، حيث تمنح المتهم فرصة للاستعداد للإجراءات القادمة بمرافقة قانونية مناسبة، مما يضمن تحقيق النزاهة والشفافية في سير التحقيقات.