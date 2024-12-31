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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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مرأة ومنوعات

ماذا يحدث عند شرب ماء الليمون على الريق؟.. إليك الفوائد والأضرار

الماء الدافئ بالليمون
الماء الدافئ بالليمون
اسماء محمد
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شرب الماء الدافئ مع عصير الليمون في الصباح أصبح من العادات الشائعة بين الباحثين عن حياة صحية، لأن هذا المشروب غني بالعناصر الغذائية التي تحقق فوائد مذهلة للجسم، ما يجعله جزءًا من الروتين اليومي للمهتمين بالحياة الصحية.

لكن ما لا يعلمه كثيرون أنه كما أن لهذا المشروب فوائد، فإن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى أضرار صحية يجب الانتباه إليها.

ووفقا لما جاء في موقع تايمز أوف انديا نعرض لكم أهم فوائد شرب الماء بالليمون بكميات معتدلة بجانب أضرار الإفراط فيه.

فوائد الماء الدافئ بالليمون

1. تعزيز صحة الكبد
يحتوي الليمون على حمض الستريك الذي يعزز من كفاءة الكبد في طرد السموم من الجسم كما يساعد الماء الدافئ في تحسين تدفق الدم وتسهيل عملية الإخراج.


2. ترطيب الجسم
يعد هذا المشروب وسيلة ممتازة لترطيب الجسم، خصوصًا في الصباح، حيث يمنحك الطاقة التي تحتاجها لبدء يومك بنشاط.


3. المساعدة في فقدان الوزن
بفضل احتوائه على البكتين، يساعد الليمون في تعزيز الشعور بالشبع وتقليل الشهية، ما يسهم في فقدان الوزن بطريقة طبيعية.


4. تحسين نضارة البشرة
غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة، يساعد الليمون في محاربة الجذور الحرة، ما يقلل من ظهور التجاعيد والعيوب، ويمنح البشرة إشراقة مميزة.


5. تعزيز المناعة
يعمل فيتامين C على دعم جهاز المناعة، ما يساهم في الوقاية من نزلات البرد والعدوى المختلفة.

أضرار الإفراط في تناول الماء الدافئ بالليمون

رغم الفوائد العديدة، إلا أن الإكثار من هذا المشروب قد يؤدي إلى آثار جانبية غير مرغوبة:

 تآكل مينا الأسنان فالحموضة العالية في الليمون قد تؤدي إلى تآكل طبقة المينا، مما يزيد من حساسية الأسنان. يُنصح باستخدام الشفاطة لتقليل ملامسة الحمض للأسنان.


تهيج المعدة فقد يتسبب الإفراط في الليمون بزيادة الحموضة في المعدة، مما يؤدي إلى حرقة المعدة أو تفاقم مشكلات القرحة.

تأثيرات ضارة على الجهاز البولي فكثرة استهلاك الليمون يمكن أن تزيد من التبول، ما يؤدي إلى فقدان العناصر المهمة مثل البوتاسيوم.

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