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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

خبيرة نفسية تقدم نصيحة حاسمة لميجان ماركل مع بداية 2025

ميجان ماركل
ميجان ماركل
أسماء عبد الحفيظ
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في خطوة لافتة مع بداية عام 2025، تلقت دوقة ساسكس ميجان ماركل تحذيرًا من خبيرة نفسية بارزة بشأن المخاطر التي قد تصاحب العيش في دائرة الضوء والشهرة العالمية. 

المعالجة النفسية الدكتورة روبى لودفيج، تحدثت عن التحديات التي قد تواجه ميجان ماركل في مسعاها المستمر لتأسيس نفسها كأيقونة شهيرة ومرموقة في العالم.

الشهرة والتحديات: حلم يسعى إليه الجميع، ولكن... في حديثها مع مجلة "OK"، أشارت الدكتورة لودفيج إلى أن الهدف الأساسي لميجان ماركل يتمثل في بناء نفسها كعلامة تجارية عالمية ذات تأثير واسع النطاق، مع سعيها الدائم لأن تكون واحدة من أكثر النساء شهرة وتأثيرًا في العالم. ومع ذلك، فإن الطريق إلى الشهرة، بحسب الخبيرة النفسية، ليس مفروشًا بالورود، بل يواجه الشخص الذي يسعى وراء الأضواء تحديات جسيمة قد تؤثر عليه على الصعيدين النفسي والاجتماعي.

الشهرة يمكن أن تكون سلاحًا ذا حدين

وأوضحت الدكتورة لودفيج أن الشهرة قد تكون سلاحًا ذا حدين؛ فمن جانب، يمكن أن تجذب الإعجاب والاهتمام، ولكن من الجانب الآخر، قد تعرض الشخص أيضًا للنقد القاسي والازدراء، وأكدت أن الناس في هذه المجالات غالبًا ما يواجهون مشكلة في الحصول على الإعجاب الذي يتوقعونه، وقد يشعرون بأن هذا الإعجاب غير مضمون على الإطلاق، وبذلك، يمكن أن يتحول النجاح والشهرة إلى عبء ثقيل، مع تطلعات لا تنتهي ونقد مستمر، خاصة عندما لا تكون هناك فرصة للاختفاء أو الابتعاد عن الأنظار.

ميجان ماركل والشائعات حول مذكراتها في السياق نفسه، لا تقتصر الضغوط التي تواجه ميجان ماركل على تحديات الشهرة فحسب، بل هناك العديد من الأزمات التي تتعلق بمشاريعها الإعلامية الشخصية. من بين أبرز هذه المشروعات كان فيلم الأمير هاري الوثائقي "بولو"، الذي لم يحقق النجاح الذي كان متوقعًا منه، مما أثار الكثير من التساؤلات حول مستقبل عقد الزوجين مع منصة "نتفليكس" التي ينتهيان من خلالها مشروعاتهما. 

ميجان ماركل 

ووفقًا للعديد من التقارير الصحفية، فإن برنامج الطهي الخاص بميجان يعتبر لحظة حاسمة لتحديد مدى نجاح أو فشل هذا العقد الذي وقعاه مع "نتفليكس"، خاصة في ظل التوقعات التي تتزايد حول قدرة هذا المشروع على جذب الجمهور أو فشله.

العلاقة مع العائلة المالكة: موقف حرج في ظل الأزمة الصحية جانب آخر من الجدل الذي أثارته ميجان ماركل هو تصرفاتها المثيرة للجدل في الأوقات الحساسة، مثل الشائعات التي أثيرت حول مذكراتها الخاصة. 

ميجان ماركل دوقة ساسكس دوقة ساسكس ميجان ماركل خبيرة نفسية الشهرة والتحديات

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