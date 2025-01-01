غزة تحت وطأة البرد.. وفاة 7 رضع خلال أسبوع واحد جراء الموجة الباردة

لقي 7 رضع حتفهم في قطاع غزة جراء البرد القارس الذي ضرب المنطقة خلال الأيام الماضية، حيث تسببت موجة الصقيع الشديدة في تضاؤل درجات الحرارة إلى مستويات خطيرة.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن ارتفاع عدد وفيات الأطفال بين النازحين، بسبب موجات البرد القارس والصقيع، ليصل العدد إلى سبع حالات من خلال أسبوع واحد.

ووفقا لوسائل الإعلام الفلسطينية هناك أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 و21 يومًا، بالإضافة إلى وفاة ممرض في خيمته بمواصي خان يونس.

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت من المخاطر التي يشكلها البرد على حياة الأطفال، في وقت يعاني فيه النازحون من ظروف مأساوية داخل الخيام المتهالكة التي لا توفر الحماية الكافية. كما تتوقع الأرصاد الجوية استمرار الصقيع والأمطار الغزيرة، مما يزيد من معاناة النازحين.

وفي هذا السياق، دعا المكتب الإعلامي في غزة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية إلى التدخل الفوري للضغط على الاحتلال لوقف "جرائم الإبادة الجماعية"، كما طالب بتوفير مساعدات أساسية تشمل المأوى والغذاء والدواء لضمان سلامة المدنيين وحمايتهم من برد الشتاء القارس.