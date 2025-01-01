قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
FBI يكشف هوية منفذ عملية الدهس في نيو أورليانز
احذر من استخدام الهاتف في الظلام.. السبب خطير
ضوابط التظلم لمن صدر ضده حكم منع التصرف أو إدارة الأموال.. مشروع قانون
بعد قرار الحكومة.. هل تطبق الرسوم الجمركية على الساعات الذكية والتابلت واللاب توب؟
تصل لـ2 مليون جنيه غرامة.. عقوبات الخطأ الطبي الجسيم بمشروع قانون المسؤولية الطبية
الجارديان: "معاداة السامية" أداة سياسية تستغلها إسرائيل
بعثة الأهلي تصل فندق الإقامة فى الجزائر استعدادا لمواجهة بلوزداد.. صور
تخفيفاً على الأندية.. اتحاد الكرة يتحمل بدلات الحكام بدءًا من اليوم
إصابة 7 أشخاص في حريق مصنع مواد غذائية بالروبيكي
شيخ الأزهر: تهنئة الأقباط بأعيادهم واجب إنساني ورسالة سلام
غزة تحت وطأة البرد.. وفاة 7 رضع خلال أسبوع واحد جراء الموجة الباردة
تليفونك عليه كام.. حكاية تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة |فيديوجراف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار العالم

غزة تحت وطأة البرد.. وفاة 7 رضع خلال أسبوع واحد جراء الموجة الباردة

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي
×

لقي 7 رضع حتفهم في قطاع غزة جراء البرد القارس الذي ضرب المنطقة خلال الأيام الماضية، حيث تسببت موجة الصقيع الشديدة في تضاؤل درجات الحرارة إلى مستويات خطيرة.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن ارتفاع عدد وفيات الأطفال بين النازحين، بسبب موجات البرد القارس والصقيع، ليصل العدد إلى سبع حالات من خلال أسبوع واحد.

ووفقا لوسائل الإعلام الفلسطينية هناك أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 و21 يومًا، بالإضافة إلى وفاة ممرض في خيمته بمواصي خان يونس.

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت من المخاطر التي يشكلها البرد على حياة الأطفال، في وقت يعاني فيه النازحون من ظروف مأساوية داخل الخيام المتهالكة التي لا توفر الحماية الكافية. كما تتوقع الأرصاد الجوية استمرار الصقيع والأمطار الغزيرة، مما يزيد من معاناة النازحين.

وفي هذا السياق، دعا المكتب الإعلامي في غزة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية إلى التدخل الفوري للضغط على الاحتلال لوقف "جرائم الإبادة الجماعية"، كما طالب بتوفير مساعدات أساسية تشمل المأوى والغذاء والدواء لضمان سلامة المدنيين وحمايتهم من برد الشتاء القارس.

قطاع غزة البرد القارس موجة الصقيع الشديدة وفاة الأطفال الرضع في غزة بسبب البرد ارتفاع عدد وفيات الأطفال في غزة وفاة 7 رضع في غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خطوات ورسوم استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 من المنزل - صورة أرشيفية

طريقة ورسوم استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 من المنزل

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة تحسم جدل ضريبة أجهزة المحمول

وزير التربية والتعليم

أسبوعان فقط| التعليم تنفي مد فترة إجازة نصف العام 2025 لطلاب المدارس

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت

هتشحن بكام.. قائمة أسعار باقات الإنترنت وكروت الشحن بعد الزيادة الجديدة

شهادات البنك الأهلى

استثمر في شهادات البنك الأهلي وحقق أعلى ربح بكل الفروع| وإليك أعلى عائد في 2025

حالة الطقس

لمدة أسبوع| تحذير عاجل من الأرصاد لطقس الساعات المقبلة

إنستا باي

قرار مهم لـ"المركزي" بشأن رسوم التحويلات من خلال تطبيق إنستا باي

عطل مفاجئ يوقف خدمات التحويل في إنستاباي Instapay

عطل مفاجئ يوقف خدمات التحويل في إنستاباي Instapay

ترشيحاتنا

جيلى امجراند 7 موديل 2013

سوق المستعمل .. جيلى امجراند 7 بـ 250 ألف جنيه

بي ام دبليو 318 موديل 2013

بي إم دبليو 318 أوتوماتيك سعرها 450 ألف جنيه.. اعرف مواصفاتها

أغرب الروبوتات في العالم

عنكبوت وهيكل عظمي.. أغرب الروبوتات في العالم

بالصور

صور مسربة لـ سيارة بورش كايين الكهربائية قبل انطلاقها

بورش
بورش
بورش

مصرع وإصابة 22 شخصا في انقلاب ميني باص على الإسكندرية الصحراوي| صور

حادث الصحراوي
حادث الصحراوي
حادث الصحراوي

بعد إعلان مصطفى شعبان زواجه منها.. من هي هدى الناظر؟

مصطفى شعبان وهدى الناظر
مصطفى شعبان وهدى الناظر
مصطفى شعبان وهدى الناظر

نائب وزير الصحة يتفقد مستشفيات القنايات والزقازيق العام

نائب وزير الصحة
نائب وزير الصحة
نائب وزير الصحة

فيديو

ضرائب المحمول

تليفونك عليه كام.. حكاية تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة |فيديوجراف

اللواء أحمد مصطفى صادق مدير إدارة التجنيد والتعبئة

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2025

من هو “أبو الحسن 600” وزير الدفاع السوري

وزير الدفاع السوري الجديد .. من هو مرهف أبو قصرة

شريف حلمى

بسبب نصيحة عادل إمام.. شريف حلمى: أنا قاعد في البيت.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نموذج للإصلاح بين الشريعة ومتطلبات العصر

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: آنَ لماسبيرو أن يعود .. آنَ لماسبيرو أن يقود

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بشروا ولا تنفروا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عام جديد.. فرصة للتغيير والأمل والتجديد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السودان.. الحرب المنسية !

المزيد