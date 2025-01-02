حازم المنوفي: موسم توريد القصب يساهم في استقرار أسعار السكر وتحقيق الوفرة محليا

قال حازم المنوفي، رئيس شعبة السلع الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن انطلاق موسم توريد القصب لعام 2025 يعد فرصة كبيرة لتحقيق الاستقرار في أسعار السكر بالسوق المحلي. وأوضح المنوفي أن الإنتاج المتوقع من القصب هذا العام يبشر بوفرة في السكر، مما قد يساهم في تلبية الطلب المحلي والحفاظ على الأسعار، شريطة توجيه المحصول بشكل سليم وإدارة السوق بفعالية.

وأكد المنوفي في تصريحات خاصة لـ “ صدي البلد ” أن تراجع أسعار السكر بشكل ملحوظ يتوقف على عدة عوامل أساسية، أولها حجم الإنتاج النهائي، حيث إذا كانت الكميات المنتجة قادرة على تغطية احتياجات السوق مع وجود فائض للتصدير، فإن ذلك قد يسهم في انخفاض الأسعار.

وأضاف أن تكاليف النقل والتصنيع قد تحد من إمكانية تراجع الأسعار، خصوصاً في حال حدوث أي زيادات في هذه التكاليف.

وأشار إلى أن استقرار الأسعار مرتبط أيضاً بالجهود المشتركة بين المزارعين والمصنعين، داعياً إلى ضرورة مواجهة أي ممارسات احتكارية قد تؤثر سلباً على السوق.

وأكد أن الحكومة يجب أن تواصل جهودها لضبط السوق من خلال مراقبة أسعار السكر وتوجيهها بما يخدم مصالح المستهلكين والمزارعين في آن واحد.

استقر سعر طن السكر ما بين 30 إلى31 ألف جنيه فى السوق المصري حاليا

أما بالنسبة للأسعار للمستهلك، فقد وصل سعر كيلو السكر إلى حوالي 30-35 جنيه في المحلات التجارية، لكن الأسعار قد تشهد تقلبات بناءً على العوامل الاقتصادية.



ولفت الى انه بلغ حجم استيراد مصر من السكر نحو 1.5 مليون طن 2024 ، نظراً لارتفاع الطلب المحلي وعدم كفاية الإنتاج المحلي.

أما بالنسبة للتصدير، فقد سجلت صادرات مصر من السكر حوالي 400,000 طن، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بتعزيز الصادرات رغم حاجة السوق المحلي لتغطية احتياجاته.

وأعرب المنوفي عن تفاؤله بموسم توريد القصب الحالي، معرباً عن أمله في أن يسهم في تعزيز استقرار السوق وتوفير السكر بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأكد أهمية التعاون بين كافة الأطراف لضمان استفادة الجميع من وفرة الإنتاج، مشيراً إلى ضرورة تكاتف الجهود للحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد.