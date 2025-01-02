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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

وزير الإسكان: قرعة علنية لـتخصيص 455 قطعة أرض تم توفيق أوضاعها بـ«الرابية» بالشروق

وزير الاسكان
وزير الاسكان
وكالات
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أعلن المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم إجراء القرعة العلنية اليدوية الرابعة لتسكين العملاء طبقاً للمخططات التفصيلية المعتمدة بمنطقة "الرابية" بمدينة الشروق، لـتخصيص 455 قطعة أرض تم توفيق أوضاعها للمواطنين بمنطقة "الرابية" المضافة للمدينة.

وأكد المهندس شريف الشربيني، مواصلة الجهود المبذولة للانتهاء من توفيق أوضاع المواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة لعددٍ من المدن الجديدة، بجانب التخطيط الجيد لاستعمالات الأراضي بتلك المناطق وتعظيم الاستفادة منها، بهدف إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية، وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة.


 

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس محمد السيد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، أن القرعة أجريت طبقاً للموعد المعلن عنه بالجرائد الرسمية وذلك للعملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها، حيث اشتملت على تخصيص  455 قطعة أرض بمنطقة "الرابية" بمساحات مختلفة ـ من إجمالي 512 قطعة أرض متاحة، وذلك طبقاً للشرائح، 222 قطعة للشريحة مساحة 209م2، و15 قطعة لشرائح المساحات من 235م2 :267م2، و145 قطعة للشريحة 276م، و9 قطع للشرائح من 320م: 399م2، و 48 للشريحة 400م2، و10 قطع للشريحة 500م2، و6 قطع للشريحة 600م2.

وقال رئيس الجهاز، إنه تم استقبال المواطنين لإجراء عملية تسجيل الحضور، وتم البدء في إجراء القرعة العلنية، والسماح بحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية، وأصل إيصال السداد، لافتاً إلى الاستمرار في الإعلان تباعاً عن باقي الأسماء وموعد القرعة التالية المخصصة لتسكين باقى أصحاب الطلبات.

جدير بالذكر أن القرعة أجريت بحضور المحاسب إيهاب المراكبي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، وعدد من مسئولى الهيئة وجهاز المدينة. 

وزير الإسكان الشروق القرعة العلنية المدن الجديدة القرعة الاسكان

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