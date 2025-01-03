أخبار الوادي الجديد: افتتاح سوق اليوم الواحد بالخارجة وندوات تثقيفية بمراكز الإعلام

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات على مدار الساعات الماضية، كان من أهمها، محافظ الوادي الجديد يفتتح سوق اليوم الواحد بالخارجة لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

https://www.elbalad.news/6432678

افتتح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، "سوق اليوم الواحد" بميدان الشعلة بمركز الخارجة، يرافقهما سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، و جهاد متولي رئيس المركز وضياء متولي وكيل مديرية تموين الوادي الجديد.

وتفقّد المحافظ المنتجات المعروضة بالسوق والتي تضم سلعًا غذائية متنوعة، وأعمالًا حرفية ويدوية، ومواشي. كما حرص على لقاء المواطنين والاستماع لمطالبهم، مُوجهًا بوضع قائمة توضح أسعار المنتجات، بالإضافة لتخصيص سوق لبيع المواشي وتحديد يوم للبيع، وفصل منتجات الأعمال اليدوية عن سوق السلع والمنتجات الغذائية.

من ناحيته أكد ضياء متولي وكيل مديرية تموين الوادي الجديد أن سوق اليوم الواحد يساهم في ضبط الأسعار وتحقيق التوازن في الأسواق وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وذلك تحت اشراف مديرية التموين وتحت توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم.

يأتي افتتاح السوق في إطار حرص القيادة السياسية على توفير السلع الغذائية والمنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة.

“اتحقق قبل ما تصدق” ندوة بمركز النيل للإعلام بالوادي الجديد

https://www.elbalad.news/6432782

عقد مركز النيل للإعلام بالوادى الجديد ندوة إعلامية حول الرسالة الإعلامية وتعزيز التماسك المجتمعى بمقر قاعة مدرسة الخارجة الفنية بنات، بحضور وصفى حسن، مدير إدارة الخارجة التعليمية، وبسام منجى، موجه عام التربية الاجتماعية بالإدارة.

وأوضحت دعاء سعد، مدير مركز النيل للإعلام، أن الهدف من الحملة هو نشر الوعى المجتمعى بخطورة الشائعات على الأمن المجتمعى تحديدا فى ظل الأوضاع الراهنة والأزمات الإقليمية الملتهبة.

وشددت على ضرورة رفع الوعى المجتمعى بآليات التصدى للشائعات التى تعتبر أحد التحديات التى تؤثر على برامج التنمية، وأيضا تساهم فى نشر البلبلة والقلق بين المواطنين.

فى السياق ذاته، تحدث الدكتور محمود لطفى، أستاذ الإعلام بكلية الآداب جامعة الوادى الجديد، عن مفهوم الإعلام وأنواعه وأهدافه، وأسس صياغة الرسالة الإعلامية، وأيضا أثرها على المتلقي، وأسباب نشر الشائعات وخطورتها على المجتمع، ومواقع التواصل الاجتماعى ودورها فى الترويج للشائعات والمعلومات المغلوطة، ودور الإعلام الرسمى فى تحجيم الشائعات وتصحيحها، والذكاء الاطناعى سلاح ذو حدين وخطورته على النشء.

وأوضح بسام منجى دور المدرسة والمعلم كقدوة فى غرس قيم الولاء والانتماء من خلال الإذاعة المدرسية وتحية العلم والنشيد الوطنى، وأيضا الأنشطة المدرسية المختلفة.

كما دارت بعض التساؤلات حول آليات التصدى للشائعات وسبل التحقق منها، ودور الرقابة الأبوية فى تصحيح المعلومات المغلوطة لدى الأبناء.

أدار اللقاء جريس شنودة الإعلامى بمركز النيل للإعلام تحت إشراف دعاء سعد، مدير المركز.

الإصطفاف حول القيادة السياسية ركيزه للتصدي لحرب الشائعات ندوه بالوادي الجديد

https://www.elbalad.news/6432774

نظم مركز اعلام الداخلة اليوم ندوة تحت عنوان " الإصطفاف الوطني والمكتسبات الإقتصادية ركائز للحفاظ على أمن وإستقرار البلاد"، استضافتها الجمعية الخيرية بقرية الجديدة بمركز الداخلة ، حاضر فيها الدكتور نبيل حنفي مستشار محافظ الوادي الجديد للمشروعات التنموية ، ووكيل ادارة الأوقاف بقرية الجديدة الشيخ أحمد عبد الجليل ، وشارك فيها عدد من قيادات الأجهزة الإدارية وقيادات شعبية ولفيف من أهالي القرية .

وأكد حنفي أن الشائعات تضر بالإستقرار الداخلي للبلاد بل وتهدد الأمن القومي المصري ، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الوعي الشعبي ركيزة أساسية في التصدي لمثل هذه الحملات الضارة ، موضحا أن الشعب المصري لديه القدرة على التمييز بين الحقائق والوقائع المزورة والمختلقة وكثيرا ما إصطف الشعب المصري حول قيادته السياسية في أصعب المواقف مما ساهم في عبور هذه المواقف .

وشدد حنفي، على أن الإصطفاف الوطني حول القيادة السياسية ومؤسسات الدولة ضمانة للاستمرار في تحقيق المكتسبات والإنجازات التنموية والإقتصادية ومن ثم إسقاط أي محاولة لزعزعة إستقرار البلاد والنيل من وحدتها .

وأضاف نبيل حنفي: ما يحققه الوطن من إنجازات في مختلف المجالات على الرغم من الظروف العالمية والإقليمية الصعبة والصراعات التي تمر بها المنطقة ، يعكس بجلاء هذا الإصطفاف الوطني كما يعكس إصرار الشعب على مواصلة الإنجازات في هذه المرحلة الدقيقة على الرغم من المحاولات المغرضة للنيل من استقرار الوطن من خلال العديد من الممارسات ومن بينها نشر الشائعات .

وذكر نبيل حنفي، أن أعداء البلاد يجتهدون في التقليل من مكتسبات الدولة في مختلف المجالات وما يتحقق من إنجازات والتشكيك في الدور الإقليمي والعالمي لمصر من خلال سلاح الشائعات التي زادت وتيرتها مؤخرا للنيل من الأمن والإستقرار الوطني المصري ، لكننا نراهن على الوعي الوطني والإدراك الشعبي للمقاصد المغرضة لهذه المحاولات .

وأكد، أهمية التصدي للشائعات والأخبار المضللة التي تهدف لزعزعة الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة ، مشددا على دور الاعلام في هذا الإطار .

وقال وكيل إدارة الأوقاف الشيخ أحمد عبد الجليل، إن الشائعات من أخطر الأمور التي ينبغي مواجهتها في ضوء آثارها السلبية على الفرد والمجتمع والدولة ، فكم من بيوت هدمت وأصحاب تفرقوا وبلدان تزعزع أمنها بسبب الشائعات ، مؤكدا على أن العلاج يكمن في التمسك بالقرآن والسنة .

وأكد الحضور على أهمية تكثيف مثل هذه اللقاءات التثقيفية للتوعية بأهمية الإصطفاف الوطني وعدم الالتفات للشائعات .