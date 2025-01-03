دخول المصريين والأردنيين مجانا.. سوريا تفرض شروطا على قدوم اللبنانيين



ذكرت وسائل إعلام سورية بأن هناك شروط لدخول اللبناني إلى سوريا وهي كالتالي : حجز فندقي مع حيازته مبلغ ألفين دولار و موعد طبي مع وجود كفيل سوري أو وجود إقامة سارية في سوريا.

وأشار المصدر ذاته الي ان أي مخالفة بالإقامة يوم زيادة سيتم فرض غرامة مع منع دخول سورية لمدة عام

وكانت الخطوط الجوية السورية أعلنت في وقت سابق السماح للمصريين و السودانيين و الأردنيين بدخول سوريا مجانا وبدون أي تأشيرة .

وكانت السلطات السورية بدأت منع اللبنانيين من دخول سوريا إلا لمَن لديهم إقامة فيها



أعلنت السلطات السورية، قرارا يقضي بمنع دخول المواطنين اللبنانيين إلى الأراضي السورية إلا في حال كان لديهم إقامة سارية المفعول في سوريا وذلك في إطار تشديد الإجراءات الأمنية وتنظيم حركة الدخول والخروج عبر الحدود بين البلدين.

