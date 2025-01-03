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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

محمد صلاح يصدم الجميع بشأن مستقبله مع ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح
إسلام مقلد
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أعاد النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، إثارة التكهنات حول مستقبله مع الفريق، بعدما ألمح إلى احتمال رحيله عن صفوف الريدز بنهاية الموسم الحالي.

وأكد محمد صلاح، الذي يبلغ من العمر 32 عامًا، عدم وجود تقدم في مفاوضات تجديد عقده مع النادي، مشيرًا إلى أن الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز يمثل أولوية قصوى بالنسبة له، كطريقة مثالية لاختتام مسيرته مع ليفربول.

تصريحات صلاح

وفي مقابلة مع شبكة سكاي سبورتس، قال صلاح: "أول شيء كان في قائمة أهدافي لهذا الموسم هو الفوز بالدوري الإنجليزي مع ليفربول."

وأوضح نجم ليفربول سبب إصراره على تحقيق هذا الهدف، قائلاً: "ربما لأننا لم نحتفل باللقب الذي فزنا به بالطريقة التي أردناها (في موسم 2019-2020)، وأيضًا، بما أن هذا قد يكون موسمي الأخير في النادي، أريد أن أقدم شيئًا مميزًا للمدينة."

هل سيرحل صلاح بنهاية الموسم؟

وعند سؤاله بشكل مباشر عما إذا كان يعتقد أن الموسم الحالي سيكون الأخير له مع الريدز، أجاب صلاح:"حتى الآن، نعم. إنها الأشهر الستة الأخيرة. لا يوجد أي تقدم. نحن بعيدون جدًا عن ذلك. علينا فقط الانتظار ومتابعة ما سيحدث."

دلالات تصريحاته

تؤكد تصريحات صلاح أن مستقبله مع ليفربول ما زال غامضًا، وأن إدارة النادي لم تحقق تقدمًا يُذكر في مفاوضات التجديد. ومع اقتراب عقده من نهايته، فإن رحيل صلاح قد يصبح واقعًا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال الفترة المقبلة.

ومع ذلك، يبقى صلاح عنصرًا أساسيًا في كتيبة ليفربول، حيث يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بـ17 هدفًا هذا الموسم، ما يعكس أهميته للفريق في السباق على اللقب. 

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