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أعتبرونا خيل حكومة.. محمود عبد الغفار: مفش أعمال بتعرض عليا l فيديو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

أعتبرونا خيل حكومة.. محمود عبد الغفار: مفش أعمال بتعرض عليا l فيديو

محمود عبد الغفار
محمود عبد الغفار
أحمد البهى
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كشف الفنان محمود عبد الغفار ، مدير دار اقامة كبار الفنانين ،  عن سر إبتعاده عن تقديم أعمال فنية خلال السنوات الماضية . 

وقال الفنان القدير محمود عبد الغفار فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : من الواضح ان القائمين علي الأعمال الفنية اعتبرونا من خيل الحكومة ، ولكن شخصيًا الأمر لا يشغلني ، فأنا ربنا معوضني وزي الفل . 

وتابع الفنان محمود عبد الغفار : أنا أمتهن مهنة التمثيل بإشباع ، فعلي الرغم من انها “ أكل عيشي” وأنا شخص محترف وليس لدي مهنة أخري ، ولكن لدي معايير لإختيار الادوار . 

وأستكمل الفنان محمود عبد الغفار : أنا لا يعرض علي أعمال بالأساس ، لا حلو ولا وحش ، وأكن ليس لنا وجود ، فالأتجاه حاليًا للاستعانه باي حد مشهور في الشارع أو تيك توكر . 

وإضاف محمود عبد الغفار : كثير مما يعرض حاليًا لا يعجبني .

ويضيف محمود غبد الغفار : أنا أكبر من أني أطلع أطلب شغل أو أتسول فرصة عمل ، ولكن بشوف فنانين موهوبين ظروفهم صعبة ، ولابد من نظرة لهم ، وفى الحقيقة ان نقابة المهن التمثيلية تحاول .

محمود عبد الغفار الفنان محمود عبد الغفار دار أقامة كبار الفنانين

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