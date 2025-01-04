أعتبرونا خيل حكومة.. محمود عبد الغفار: مفش أعمال بتعرض عليا l فيديو

كشف الفنان محمود عبد الغفار ، مدير دار اقامة كبار الفنانين ، عن سر إبتعاده عن تقديم أعمال فنية خلال السنوات الماضية .

وقال الفنان القدير محمود عبد الغفار فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : من الواضح ان القائمين علي الأعمال الفنية اعتبرونا من خيل الحكومة ، ولكن شخصيًا الأمر لا يشغلني ، فأنا ربنا معوضني وزي الفل .

وتابع الفنان محمود عبد الغفار : أنا أمتهن مهنة التمثيل بإشباع ، فعلي الرغم من انها “ أكل عيشي” وأنا شخص محترف وليس لدي مهنة أخري ، ولكن لدي معايير لإختيار الادوار .

وأستكمل الفنان محمود عبد الغفار : أنا لا يعرض علي أعمال بالأساس ، لا حلو ولا وحش ، وأكن ليس لنا وجود ، فالأتجاه حاليًا للاستعانه باي حد مشهور في الشارع أو تيك توكر .

وإضاف محمود عبد الغفار : كثير مما يعرض حاليًا لا يعجبني .

ويضيف محمود غبد الغفار : أنا أكبر من أني أطلع أطلب شغل أو أتسول فرصة عمل ، ولكن بشوف فنانين موهوبين ظروفهم صعبة ، ولابد من نظرة لهم ، وفى الحقيقة ان نقابة المهن التمثيلية تحاول .