قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التسبيح بعد الفجر في رجب.. إذا اشتقت لزيارة الكعبة ردده الآن
تناول كوب من القرنفل المغلي قبل النوم.. هل يساعد في خسارة الوزن؟
أخبار الدقهلية| تشييع جثمان مدرب نادي العمال .. اعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بجمصة
محافظ الوادي الجديد يتفقد عدة منشآت ويقرر عاملين إلى العاصمة الإدارية
زينة تبهر متابعيها بمهاراتها في التزحلق على الجليد | صور
إصابة 3 أشخاص في حريق بشقة بالدخيلة غرب الإسكندرية
انهيار شرفة عقار قديم بالإسكندرية ومصرع وإصابة شخصين
صراع بلا مبرر.. كارول سماحة: الحركات النسائية تزرع الفتنة بين المرأة والرجل
أسرار كارول سماحة عن الرجل الذكي .. هل يُروض الزواج المرأة؟
عمرو الدرديري: مباراة سموحة فرصة لإعادة الأهلي لـ المسار الصحيح
شبورة مائية وأمطار.. تحذيرات من طقس اليوم السبت
بـ3 بيضات| طريقة عمل لانشون الفراخ في المنزل بخطوات سهلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

أسرار كارول سماحة عن الرجل الذكي .. هل يُروض الزواج المرأة؟

كارول سماحة
كارول سماحة
أسماء عبد الحفيظ
×

في حديث صريح وصادق، كشفت الفنانة كارول سماحة عن تأثير الزواج على حياتها الشخصية وأفكارها حول الاستقلالية والنجاح، موضحة كيف تغيرت نظرتها بعد ارتباطها. 

وقالت خلال استضافتها في بودكاست "عندي سؤال" مع الإعلامي محمد قيس عبر قناة المشهد: "الرجل الذكي هو الذي جذبني، وهو الذي احتضنني أكمل حياتي معه". وأكدت أن الزواج لم يقيّدها، بل على العكس، ساعدها في التوصل إلى مفاهيم جديدة حول علاقات المرأة والرجل.

الزواج روضني وأعاد تشكيل مفهومي عن الاستقلالية

 كارول سماحة

أوضحت كارول سماحة أن الزواج كان له دور كبير في تعديل طريقة تفكيرها، خاصة فيما يتعلق بمفهوم الاستقلالية.

 وأضافت: "كنت دائمًا أدعو للاستقلال المادي للمرأة، وأعتبر أن العلم هو سلاحها الأقوى.

 كنت أعلّم ابنتي هذا المبدأ، لكن اكتشفت شيئًا بعد الزواج". وأشارت إلى أن فكرة الاستقلال المادي لا تتعارض مع التقدير المشترك والاحترام في العلاقة الزوجية، بل قد تعززها.

المرأة الحديثة... هل هي بحاجة لإثبات قوتها دون الرجل؟

وعن التحديات التي يواجهها الجيل الجديد من النساء في علاقتهن مع الرجال، قالت كارول: "المرأة في الجيل الجديد تريد أن تشعر الرجل بأنها ليست بحاجة له. كنت أعتقد أن المرأة يجب أن تظهر قوتها بدون الرجل، لكن هذا قد يؤدي إلى تناقضات.

 وتابعت قائلة: كيف يمكن للرجل أن يشعر برجولته إذا كان يتم تصويره على أنه غير مهم في حياة المرأة؟. وأكدت أن الاستقلالية لا تعني إضعاف دور الرجل، بل على العكس، يجب أن يبقى الرجل في نظر المرأة مصدر حماية وأمان.

الرجل الذكي يدعمني ويسعد بنجاحي

وأضافت كارول سماحة أن زوجها، وليد، كان داعمًا كبيرًا لها، حيث أكدت أنه على عكس ما تعتقده بعض النساء، لا يشعر الزوج بالتهديد من نجاح زوجته. وتقول: "كنت أعتقد أن الرجل قد يفقد ثقته في نفسه إذا كانت زوجته أكثر نجاحًا منه، لكن زوجي وليد على العكس، دائمًا ما يشعر بالفخر بنجاحي ويتمنى لي المزيد من التقدم". هذا النوع من الدعم، حسب كلامها، هو الذي يعزز العلاقة ويجعلها أكثر استقرارًا وتفاهمًا.

ألبومي الأخير... تجربة مختلفة

 كارول سماحة 

على الصعيد الفني، طرحت كارول سماحة في سبتمبر الماضي ألبومها الجديد بعنوان "مختلفة"، الذي يتضمن 13 أغنية متنوعة، منها: "غنوا لحبيبي"، "نفس"، "حالة تخدير"، "كتير بخاف"، "أجمل سنين"، "مختلفة"، "حبيبي سلام"، وغيرها. كما طرحت في ديسمبر الماضي كليب أغنيتها "نفس" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وهي أغنية من كلماتها وألحانها، مما يعكس جانبًا آخر من قدرتها على التعبير عن مشاعرها ومفاهيمها من خلال الفن.

كارول سماحة الزواج الفنانة كارول سماحة الاستقلالية الزواج روضني علاقات المرأة والرجل قوتها دون الرجل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال

5.5 ريختر .. زلزال قوي يضرب إثيوبيا

المضبوطات

الداخلية: مصرع 6 عناصر خطرة واستشهاد ضابط شرطة في مداهمة بؤر إجرامية

بنوك

مفيش إجازة..بنوك تعمل في أيام العطلات الرسمية..اعرف السبب

المقدم كريم ياسين

استشهاد ضابط شرطة ومصرع 3 أشخاص خارجين عن القانون في حملة أمنية بأسيوط

كيفية الاغتسال من الجنابة

كيفية الاغتسال من الجنابة؟.. له طريقتان فاعرف الخطوات بالتفصيل

الذهب

بكم عيار 21؟.. تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة 3-1-2025

بعد قرار الحكومة بشأن ضريبة المحمول المستورد.. ما الهواتف التي تصنع في مصر؟

بعد قرار الحكومة بشأن ضريبة المحمول المستورد.. ما الهواتف التي تصنع في مصر وأسعارها؟

كولر

أول تعليق من كولر بعد خسارة الأهلي من شباب بلوزداد

ترشيحاتنا

صورة موضوعية

أخبار محافظة البحر الأحمر: جهود تنموية واستثمارات جديدة لدفع عجلة التطوير

ديوان عام محافظة بني سويف

أخبار بني سويف ..المحافظ يهنيء البابا تواضروس ويثني على انجازات قومي المرأة

تموين دمياط

إعدام 345 كيلو مواد غذائية فاسدة وتحرير327 محضرا في دمياط

بالصور

تناول كوب من القرنفل المغلي قبل النوم.. هل يساعد في خسارة الوزن؟

الفوائد الصحية للقرنفل المغلي
الفوائد الصحية للقرنفل المغلي
الفوائد الصحية للقرنفل المغلي

صراع بلا مبرر.. كارول سماحة: الحركات النسائية تزرع الفتنة بين المرأة والرجل

كارول سماحة
كارول سماحة
كارول سماحة

أسرار كارول سماحة عن الرجل الذكي .. هل يُروض الزواج المرأة؟

كارول سماحة
كارول سماحة
كارول سماحة

بـ3 بيضات| طريقة عمل لانشون الفراخ في المنزل بخطوات سهلة

طريقة عمل لانشون الفراخ
طريقة عمل لانشون الفراخ
طريقة عمل لانشون الفراخ

فيديو

أحمد العوضي

أحمد العوضي: حبيت أغاني حسن الأسمر عن الذهاب إلى المدرسة

أحمد العوضي

أحمد العوضي ينفعل على تعليق متابع: ربنا عمره ما هيكرمك

أحمد العوضي

أحمد العوضي يكشف سرا عن مسلسل فهد البطل

اغتيال بشار الأسد

محاولة اغتيال بشار الأسد .. القصة الكاملة بين السم والغموض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نموذج للإصلاح بين الشريعة ومتطلبات العصر

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: آنَ لماسبيرو أن يعود .. آنَ لماسبيرو أن يقود

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بشروا ولا تنفروا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عام جديد.. فرصة للتغيير والأمل والتجديد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السودان.. الحرب المنسية !

المزيد