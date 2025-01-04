أسرار كارول سماحة عن الرجل الذكي .. هل يُروض الزواج المرأة؟

في حديث صريح وصادق، كشفت الفنانة كارول سماحة عن تأثير الزواج على حياتها الشخصية وأفكارها حول الاستقلالية والنجاح، موضحة كيف تغيرت نظرتها بعد ارتباطها.

وقالت خلال استضافتها في بودكاست "عندي سؤال" مع الإعلامي محمد قيس عبر قناة المشهد: "الرجل الذكي هو الذي جذبني، وهو الذي احتضنني أكمل حياتي معه". وأكدت أن الزواج لم يقيّدها، بل على العكس، ساعدها في التوصل إلى مفاهيم جديدة حول علاقات المرأة والرجل.

الزواج روضني وأعاد تشكيل مفهومي عن الاستقلالية

كارول سماحة

أوضحت كارول سماحة أن الزواج كان له دور كبير في تعديل طريقة تفكيرها، خاصة فيما يتعلق بمفهوم الاستقلالية.

وأضافت: "كنت دائمًا أدعو للاستقلال المادي للمرأة، وأعتبر أن العلم هو سلاحها الأقوى.

كنت أعلّم ابنتي هذا المبدأ، لكن اكتشفت شيئًا بعد الزواج". وأشارت إلى أن فكرة الاستقلال المادي لا تتعارض مع التقدير المشترك والاحترام في العلاقة الزوجية، بل قد تعززها.

المرأة الحديثة... هل هي بحاجة لإثبات قوتها دون الرجل؟

وعن التحديات التي يواجهها الجيل الجديد من النساء في علاقتهن مع الرجال، قالت كارول: "المرأة في الجيل الجديد تريد أن تشعر الرجل بأنها ليست بحاجة له. كنت أعتقد أن المرأة يجب أن تظهر قوتها بدون الرجل، لكن هذا قد يؤدي إلى تناقضات.

وتابعت قائلة: كيف يمكن للرجل أن يشعر برجولته إذا كان يتم تصويره على أنه غير مهم في حياة المرأة؟. وأكدت أن الاستقلالية لا تعني إضعاف دور الرجل، بل على العكس، يجب أن يبقى الرجل في نظر المرأة مصدر حماية وأمان.

الرجل الذكي يدعمني ويسعد بنجاحي

وأضافت كارول سماحة أن زوجها، وليد، كان داعمًا كبيرًا لها، حيث أكدت أنه على عكس ما تعتقده بعض النساء، لا يشعر الزوج بالتهديد من نجاح زوجته. وتقول: "كنت أعتقد أن الرجل قد يفقد ثقته في نفسه إذا كانت زوجته أكثر نجاحًا منه، لكن زوجي وليد على العكس، دائمًا ما يشعر بالفخر بنجاحي ويتمنى لي المزيد من التقدم". هذا النوع من الدعم، حسب كلامها، هو الذي يعزز العلاقة ويجعلها أكثر استقرارًا وتفاهمًا.

ألبومي الأخير... تجربة مختلفة

كارول سماحة

على الصعيد الفني، طرحت كارول سماحة في سبتمبر الماضي ألبومها الجديد بعنوان "مختلفة"، الذي يتضمن 13 أغنية متنوعة، منها: "غنوا لحبيبي"، "نفس"، "حالة تخدير"، "كتير بخاف"، "أجمل سنين"، "مختلفة"، "حبيبي سلام"، وغيرها. كما طرحت في ديسمبر الماضي كليب أغنيتها "نفس" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وهي أغنية من كلماتها وألحانها، مما يعكس جانبًا آخر من قدرتها على التعبير عن مشاعرها ومفاهيمها من خلال الفن.