هل تحلم بشراء سيارة رئاسية.. عرض سيارة نادرة لحاكم شهير في مزاد أمريكي

في خطوة غير معتادة، سيتمكن عشاق السيارات وهواة التاريخ من اقتناء قطعة نادرة من تاريخ الولايات المتحدة، حيث ستُعرض سيارة كاديلاك فليتوود بروهام المدرعة الخاصة بالرئيس الأمريكي الأسبق «بيل كلينتون» للبيع في مزاد ميكوم كيسيمي يوم 18 يناير 2025.

أول سيارة ليموزين مدرعة لرئيس أمريكي

بدأ تقليد استخدام السيارات المدرعة للرؤساء الأمريكيين مع الرئيس فرانكلين د. روزفلت خلال الحرب العالمية الثانية، عندما قررت الخدمة السرية توفير وسيلة نقل آمنة لحماية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ومنذ ذلك الحين، أصبح استخدام السيارات المدرعة للرؤساء جزءًا لا يتجزأ من أمن البيت الأبيض.

تفاصيل سيارة الرئيس كلينتون المدرعة

سيارة كاديلاك فليتوود بروهام 1996 التي ستُعرض للبيع هي واحدة من ثلاث سيارات فقط صُنعت خصيصًا للرئيس كلينتون عند توليه منصبه.

تتميز هذه السيارة بمجموعة من الخصائص الاستثنائية التي تجعلها واحدة من أكثر السيارات أمانًا في العالم:

سقف أطول بمقدار 3 بوصات لتعزيز الراحة والمساحة.

أبواب مقاومة للرصاص بسمك 3 بوصات.

نظام أكسجين وإخماد الحرائق على متن السيارة.

إطارات مقاومة للثقب لتأمين القيادة في حالات الطوارئ.

معدات أمان متطورة لحماية الركاب.

قوة المحرك وحالة السيارة

تحت غطاء المحرك، تحتوي السيارة على محرك شيفروليه V-8 بقوة 450 حصانًا، ما يضمن أدائها العالي رغم وزنها الثقيل بسبب التدعيمات الأمنية.

المدهش أن السيارة قطعت مسافة 626 ميلًا فقط منذ صناعتها، مما يجعلها بحالة ممتازة مقارنة بعمرها.

مصير السيارات الرئاسية الأخرى لكلينتون

من بين السيارات الثلاث التي صُنعت للرئيس كلينتون، واحدة معروضة في متحف كلينتون، بينما تظل الأخرى تحت إشراف وكالة المخابرات المركزية ولم تُكشف للجمهور.

ويُقدر أن الحكومة الأمريكية أنفقت حوالي 6 ملايين دولار على بناء هذه السيارات الثلاث.

فرصة نادرة لعشاق السيارات والتاريخ

لم يُعلن موقع المزاد عن السعر المتوقع للسيارة، لكن يُرجح أن يكلف شراؤها الملايين. ومع ذلك، بالنسبة لهواة التاريخ أو الباحثين عن وسيلة نقل آمنة وفريدة من نوعها، تمثل هذه السيارة فرصة استثنائية.

سيُعقد المزاد في كيسيمي، فلوريدا، ويعد بأن يكون فرصة لمشاهدة وامتلاك جزء من تاريخ الولايات المتحدة.

سواء كنت مهتمًا بجمع التحف التاريخية أو تبحث عن وسيلة نقل ذات طابع رئاسي، فإن سيارة كاديلاك فليتوود بروهام المدرعة تمثل أكثر من مجرد مركبة – إنها قطعة من تاريخ الأمن الرئاسي الأمريكي.