باحث: الولايات المتحدة تواصل تقديم مساعدات لأوكرانيا رغم التحديات

قال صدقي عثمان، باحث في الشئون الروسية، إن المواقف الغربية لا تزال متشبثة بتقديم الدعم الكبير لأوكرانيا، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يزال يتحدث عن إرسال حزمة مساعدات لأوكرانيا بواقع 1.2 مليار دولار، سيتم التوقيع عليها خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التي أكد فيها ضرورة دعم أوكرانيا لاستكمال العمليات العسكرية على أراضيها حتى عام 2025.

وأوضح عثمان، خلال مداخلة على قناة “القاهرة الإخبارية”، أن بايدن يسعى لاستغلال الفترة المتبقية له في رئاسته، حتى بعد إعادة انتخاب ترامب لفترة رئاسية ثانية، فقد سمح بايدن لأوكرانيا باستخدام أسلحة «أتاكمز» التي استهدفت الأراضي الروسية، ولا سيما مقاطعة كورسك.

وأضاف أن المستشار الألماني أولاف شولتس، بالرغم من أن البرلمان الألماني قد حجب الثقة عنه، إلا أنه خلال تسيير أعمال حكومته لا يزال يتحدث عن زيادة الدعم لأوكرانيا، مؤكدًا أن هذه الإدارات على أبواب الخروج، لكنها لا تزال تستمر في تقديم المساعدة.



