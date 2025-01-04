وصفه بكلمة غير متوقعة| نجم الأهلي يوجّه طلبًا عاجلا لإدارة النادي يخص كولر

طالب أحمد عادل نجم النادي الأهلي السابق، بـ إقالة السويسري مارسيل كولر من القيادة الفنية للمارد الأحمر، قبل اقتراب بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال عادل في تصريحات تليفزيونية "في رأيي كولر ميكملش لـ مونديال الأندية، لأنه مش بيطور من مستواه الفني ومش هيقدر يفيدك في كأس العالم للأندية، الأهلي محتاج مدرب يكون شخصية قوية".

وأضاف: "لازم مدرب الأهلي يكون بيعرف يتعامل مع اللعب السريع، ولديه تطور في الأداء، وتوظيف اللعيبة".

وأكمل: "مش هينفع كل مباراة يعمل تبديلات في الدقيقة 75، في حين إنه ممكن يعمل تغيير في أول نص ساعة بخروج كريم الدبيس وخالد عبدالفتاح، كان لازم يكون في تدخل من المدير الفني".

وخسر الأهلي مساء أمس الجمعة أمام شباب بلوزداد بهدف نظيف دون رد، ضمن فاعليات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.