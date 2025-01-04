رد صادم من إنريكي على أنباء انتقال محمد صلاح إلى باريس سان جيرمان

عقد الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، مؤتمراً صحفياً للحديث عن المواجهة المرتقبة ضد موناكو في كأس السوبر الفرنسي، والمقرر إقامتها غداً الأحد على استاد 974 في العاصمة القطرية الدوحة.

وأكد إنريكي احترامه الكبير لفريق موناكو، مشيراً إلى أن المباريات التي تجمع الفريقين دائماً ما تتسم بالإثارة والندية، مضيفاً: "من الصعب التنبؤ بنتيجة اللقاء، لكننا نأمل أن يكون الفوز حليفنا".

وأوضح المدرب الإسباني أن لقاء السوبر سيحمل طابعاً خاصاً، قائلاً: "أتوقع أن تكون مباراة مميزة ونهائياً رائعاً، ونتمنى أن تقدم الفرق أداءً ممتعاً للجماهير".

وحول مشوار باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، أكد إنريكي أن نظام البطولة أحياناً لا يكون عادلاً لبعض الفرق، قائلاً: "قمنا بتحليل أدائنا بعد 6 مباريات، ورأينا أن الجدول مختلف عما اعتدنا عليه. القرعة قد لا تكون منصفة دائماً، لكن علينا التأقلم لتحقيق نتائج إيجابية".

وأشاد إنريكي بالتجهيزات والبنية التحتية في قطر، مشيراً إلى أن تجربته مع منتخب إسبانيا خلال كأس العالم 2022 كانت رائعة.

وقال: "نشعر وكأننا نلعب على أرضنا عندما نأتي إلى هنا. الجمهور القطري يعشق كرة القدم، وهذا يُشعرنا بحماس كبير".

وفيما يتعلق بالتقارير التي تشير إلى احتمال انتقال محمد صلاح، نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، إلى صفوف باريس سان جيرمان، رفض إنريكي التعليق قائلاً: "أنا لا أتحدث عن لاعبي الفرق الأخرى".