محافظ القليوبية يوجه بحصر أراضى الإصلاح الزراعى

استقبل المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والمهندسة هويدا النوبي رئيس هيئة المساحة المصرية، لمناقشة الحصر العام لأراضي الإصلاح الزراعي بالمحافظة واستخدامات تلك الاراضي والأنشطة المخصصة لها.

ووجه المحافظ خلال الاجتماع الاجهزة التنفيذية بالتشديد علي عدم التعدي علي تلك الاراضي والحفاظ عليها وعدم تغيير الانشطة المخصصة لها حفاظا علي املاك الدولة وحق الشعب.

كما ناقش اللقاء عدة موضوعات شملت، تسهيل الموافقات الخاصة بالأراضي التى تتبع الإصلاح الزراعي والمطلوب تخصيصها لإقامة مشروعات خدمية كالمدارس والوحدات الصحية وغيرها من المشروعات التى تعود بالنفع على المواطنين.

وتطرق اللقاء إلى سرعة الانتهاء من تقنين طلبات واضعي اليد على الأراضي الخاصة بالإصلاح الزراعي التي تنطبق عليها الشروط طبقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، وكذلك تحصيل المبالغ المستحقة على أراضي أملاك الدولة التى تتبع الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

وأشاد محافظ القليوبية، بالتعاون بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومحافظة القليوبية، فى تذليل العقبات المتعلقة بالأراضي ملك الإصلاح الزراعي والتى يتم تخصيصها لإقامة مشروعات خدمية بمختلف أنحاء المحافظة.