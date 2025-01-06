اليوم .. نقابات الصحفيين والمهندسين والمحامين توقع برتوكول تعاون مع معامل طبية

توقع اليوم نقابات الصحفيين والمهندسين والمحامين بروتوكول تعاون مشترك مع معامل تحاليل، وذلك بمقر نقابة الصحفيين، وبحضور عبدالحليم علام نقيب المحامين وم. طارق النبراوي نقيب المهندسين وخالد البلشي نقيب الصحفيين .

يهدف البروتوكول إلى تقديم مجموعة من المميزات الحصرية لأعضاء النقابات وأسرهم، ويأتي هذا التعاون في إطار التزام النقابات بتحقيق أقصى استفادة لأعضائها وتلبية احتياجاتهم الصحية بأفضل صورة ممكنة، من خلال الشراكة مع مؤسسات طبية ذات سمعة مرموقة ، التي تتميز باستخدام أحدث التقنيات في مجال التحاليل الطبية.