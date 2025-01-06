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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

محافظ أسيوط: استعداد كافة المعدات وسيارات الحملة الميكانيكية لمواجهة أي طارئ

إجتماع محافظ أسيوط
إجتماع محافظ أسيوط
إيهاب عمر
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أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط على إستعداد كافة المعدات وسيارات الحملة الميكانيكية بكافة الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء لمواجهة أي طارئ قد يحدث خاصة في موسم الشتاء، لافتاً إلى ضرورة رفع كفاءة وصيانة تلك المعدات أولاً بأول لضمان سرعة التحرك والتعامل مع المواقف المختلفة وتعظيم الإستفادة منها واستغلالها الإستغلال الأمثل مع عمل إصطفاف لجميع المعدات والسيارات لمدى جاهزيتها وسرعة التحرك مشيراً إلى أهمية تكثيف حملات النظافة ورفع القمامة من الصناديق والحاويات بالشوارع والميادين على مدار اليوم خلال الفترتين الصباحية والمسائية فضلاً عن نقل الرواكد والمخلفات والكاوتش وتوريدها لمصانع السماد وتدوير المخلفات بالمراكز للإستفادة منها وتعظيم الموارد والاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة لدينا.

جاء ذلك خلال لقاءه برؤساء المراكز والأحياء ووكلاء الوزارة بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، وذلك لمناقشة آخر المستجدات وسير العمل بالقطاعات المختلفة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين رؤساء المراكز والأحياء والقرى وكافة الأجهزة التنفيذي للمحافظة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة موضحاً إننا نعمل كفريق واحد لإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين والعمل على إرضائهم تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مطالباً ببذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل للتيسير علي المواطنين وتلبية طالباتهم وإزالة أي عقبات وحل أي مشكلات تواجه المواطن خاصة بالقرى بعيداً عن البيروقراطية موجهاً بإستمرار فتح المزيد من الأسواق لبيع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، وإستمرار عمل مبادرة "سوق اليوم الواحد" بجميع المراكز والقرى بدون تحصيل رسوم من العارضين لصالح تخفيض الأسعار مما يساهم في تقليل الفجوة بين تاجر الجملة وتاجر التجزئة وصولاً إلى المستهلك وذلك لضبط الأسعار والتخفيف عن كاهل المواطنين ومحاربة استغلال بعض التجار من أصحاب النفوس الضعيفة موجهاً بضرورة تكثيف الحملات على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة فضلاً عن حملات التفتيش على الإعلانات واللافتات غير المرخصة والمخالفة للقانون.

ووجه المحافظ – خلال اللقاء – بتسريع وتيرة العمل بملف التصالح في مخالفات البناء وتسهيل الإجراءات على المواطنين، كما وجه بضرورة التواجد الميداني بصفه أساسية لجميع رؤساء القطاعات على مستوى المحافظة ومتابعة سير العمل، وجه أيضا بتشغيل المخابز المغلقة بعد تسوية أوضاعها وتنفيذ كافة الإشتراطات المطلوبة، كما وجه بسرعة نهو أعمال رصف الطرق السريعة وعمل حواجز على جانبي الترع، كما وجه بضرورة عمل برامج للتوعية والتثقيف ودور الرائدات الريفيات وإبتكار وسائل للحد من الأمية والبطالة ومشكلة الزواج المبكر والزيادة السكانية، كما وجه بضرورة بإتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ سيناريو "محاكاة افتراضية"  لأزمة ويتم تقدير الأزمة خلال 10 دقائق ويتم التعامل والانتهاء منها خلال ساعتين بمشاركة كافة والوحدات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وشدد المحافظ على ضرورة منع التعدي على الأراضي الزراعية من المهد وإزالة أي تعديات أو مخالفات يتم رصدها فوراً قبل تفاقمها ومنع عودتها مرة أخرى دون تقاعس أو تهاون على أن يتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظاً على الأرض الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومنع ظاهرة البناء العشوائي والمخالف لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن لافتاً إلى الإهتمام بمنظومة وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة التي تقوم برصد أي متغيرات بنائية أو زراعية أو مخالفات بأي شكل من أشكال صور التعدي بقرى ومراكز ومدن المحافظة.

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