قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع شخص وإصابة 8 فى حريق شب بخط غاز بطريق الخانكة- السلام
محافظ القليوبية يتفقد موقع حريق خط غاز طريق السلام
أسرار الجريمة الغامضة.. ماذا حدث بين هيثم وياسمين داخل شقة مصر الجديدة؟
الأخضر يواصل الهبوط.. سعر الدولار في البنوك اليوم 7-1-2024
دعاء اليوم 7 من رجب.. 5 كلمات تقيك غضب الله فردده إلى المغرب
زلزال عنيف يضرب 3 دول في شرق آسيا
في عيد ميلاد إيهاب توفيق.. قصة حب من النظرة الأولى كانت سبب زواجه
خروج الريح بدون قصد يبطل الصلاة؟.. ليس عليك إعادتها في هذه الحالة
سر نجاح "الدشاش".. هل تمرد محمد سعد على اللمبي؟
محامي أمير توفيق يكشف طلباته أمام النيابة في قضية قندوسي
الصين.. زلزال عنيف بقوة 7,1 ريختر يضرب منطقة نائية في جبال الهيمالايا
مليون جنيه لمن يخمن اسم أغنيته الجديدة..رمضان يعلن عن مسابقة جديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

برلمان

بالقانون.. تعرف على آليات معالجة المخلفات الزراعية

مخلفات زراعية
مخلفات زراعية
×

نظم قانون تنظيم إدارة المخلفات، عملية معالجة المخلفات الزراعية.


ونص القانون على ضرورة توفير الأراضى اللازمة والكافية لإدارة المخلفات الزراعية بما فى ذلك إعادة استخدامها فى المجالات المختلفة مثل علف للحيوانات أو كسماد عضوى أو كوقود بديل أو غيرها.


ويحظر إلقاء المخلفات الزراعية فى المجارى المـائية أو التخلص منها فى غير الأماكن المخصصـة لـذلك.


ولمولد المخلفات الزراعية أو حائزها اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعــادة استخدامها أو معالجتها فى أماكن تولدها أو فى الأماكن التى تحددها الجـهــة الإدارية المختصة.


وعلى الجهات الإدارية المختصة ومديريات الزراعة اتخاذ جميع التدابير نحو توفير الأراضى اللازمة والكافية لإدارة المخلفات الزراعية بما فى ذلك إعادة استخدامها فى المجالات المختلفة مثل علف للحيوانات أو كسماد عضوى أو كوقود بديل أو غيرها.

كما تختص بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف على تنظيم وتخطيط ومراقبة الإدارة المتكاملة للمخلفـات الزراعيـة.


وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التى يلزم على الجهات الإدارية المختصة اتخاذها لتحفيز معالجة المخلفات الزراعية . 

المخلفات المخلفات الزراعية قانون معالجة المخلفات قانون تنظيم المخلفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طريقة التقديم على منحة العمالة غير المنتظمة 2025 (ألف جنيه بالرقم القومي) - صورة أرشيفية

طريقة التقديم على منحة العمالة غير المنتظمة 2025 (اقبض 1000 جنيه بالرقم القومي)

مني ابو الفتوح

شاركت في مسلسل ونيس.. وفاة الفنانة منى أبو الفتوح

هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه؟.. نائب رئيس اتحاد العمال يجيب

هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه؟.. نائب رئيس اتحاد العمال يجيب

كهربا

وقع بالإيميل.. كهربا ينهي اتفاقه مع ناديه الجديد.. وهذا موعد ظهوره الأول

الفنان شريف الدسوقي

شريف الدسوقي: دفعت 36 ألف جنيه بسبب "حشرة"

النائب أحمد السجيني

هل تشمل تعديلات الإيجارات القديمة تحريك القيمة أم تحرير العلاقة؟ السجيني يوضح

المخرج محمد سامي

عقوبات رادعة تنتظر المخرج محمد سامي لهذا السبب

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 وجدول الحد الأدنى للأجور

بعد تبكيرها رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 وجدول الحد الأدنى للأجور

ترشيحاتنا

المخرج محمد سامي

القصة الكاملة لإحالة المخرج محمد سامي إلى المحاكمة

سيارة الإغاثة

اتصل تصلك في أي وقت.. سيارة الإغاثة المرورية على الطرق الصحراوية

حادث جامعة الأزهر

محضر غش وسقوط من الرابع.. صباح مرعب في جامعة الأزهر بالزقازيق| تفاصيل

بالصور

ماذا يحدث للجسم عند النوم بعد تناول وجبة العشاء مباشرة؟

ماذا يحدث للجسم عند النوم بعد تناول وجبة العشاء مباشرة؟
ماذا يحدث للجسم عند النوم بعد تناول وجبة العشاء مباشرة؟
ماذا يحدث للجسم عند النوم بعد تناول وجبة العشاء مباشرة؟

عدو في بيتك.. أطعمة تدمر القلب وترفع الكوليسترول

أطعمة تدمر القلب وترفع الكوليسترول: عدو قاتل في بيتك
أطعمة تدمر القلب وترفع الكوليسترول: عدو قاتل في بيتك
أطعمة تدمر القلب وترفع الكوليسترول: عدو قاتل في بيتك

انهيار العضلات والأعصاب.. أضرار الإكثار من القهوة السريعة

القهوة
القهوة
القهوة

أطعمة لبشرة صحية متوهجة في الشتاء

أطعمة لبشرة صحية متوهجة فى الشتاء
أطعمة لبشرة صحية متوهجة فى الشتاء
أطعمة لبشرة صحية متوهجة فى الشتاء

فيديو

عادل امام

بطريقة كوميديا .. قصة تعليق عادل امام علي كرة قدم للفنانين

أصاله كامل

كراش الطفولة حامل … أصالة كامل تتصدر تريند السوشيال ميديا

منى فاروق

بتغني وبترقص .. خطوبة منى فاروق وتامر حسني اول المدعويين

بسمة بوسيل

الثالثة خلال شهرين .. بسمة بوسيل تتعرض لحادث بسيارتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي "44"

د. محمد حسن معاذ

د. محمد حسن معاذ يكتب: استقرار الأسرة أساس لبناء المجتمع في فكر الإمام محمد زكي إبراهيم

د. سماح رمضان خميس - وكيل كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنصورة

د. سماح رمضان خميس تكتب: الجامعات المصرية تحتضن ذوي الهمم وتُلبي احتياجاتهم

د. إسلام عبد الرؤوف - الأستاذ بجامعتي الأزهر والسلطان قابوس

د. إسلام عبد الرؤوف يكتب: الإعلام والتحولات الجيوسياسية .. من يسيطر على العالم؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: باوكيس وفيليمون

المزيد