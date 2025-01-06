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بروتوكول بين نقابات الصحفيين والمهندسين والمحامين ومعامل رويال لاب لتقديم مزايا استثنائية للأعضاء
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الإشراف العام
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أخبار البلد

بروتوكول بين نقابات الصحفيين والمهندسين والمحامين ومعامل رويال لاب لتقديم مزايا استثنائية للأعضاء

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم
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شهدت نقابة الصحفيين اليوم الاثنين الموافق 6 يناير 2025 توقيع بروتوكول تعاون بين نقابات الصحفيين والمهندسين والمحامين من جهة، ومعامل رويال لاب من جهة أخرى، بحضور نخبة من القيادات النقابية والطبية.

حضر مراسم التوقيع كل من المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، وخالد البلشي، نقيب الصحفيين، وسعيد عبد الخالق وكيل نقابة المحامين، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، وهشام يونس وكيل نقابة الصحفيين، والدكتور حاتم السباعي، رئيس مجلس إدارة معامل رويال لاب، ومحمد فزاع عضو مجلس نقابة المحامين والمهندس أسامة بسيط مقرر لجنة الرعاية الاجتماعية بنقابة المهندسين ومحمد الجارحي عضو مجلس نقابة الصحفيين.

ويهدف البروتوكول إلى توفير خدمات التحاليل الطبية بأعلى جودة وبمزايا حصرية لأعضاء النقابات، بما يعكس التزام جميع الأطراف بدعم المهنيين وتخفيف الأعباء عنهم.

المزايا المقدمة بموجب البروتوكول تشمل:

1. إعفاء المشتركين في مشاريع العلاج بالنقابات من نسبة التحمل الخاصة بهم في التحاليل الأساسية (10 تحاليل) وتشمل: (صورة دم كاملة- وظائف كبد "ALT& AST"- يوريك أسيد – كرياتينين – سكر صائم – سكر فاطر – سكر عشوائي- تحليل بول كامل – تحليل براز)، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، مع إمكانية التجديد.

2. تقديم خدمات التحاليل الطبية لأعضاء النقابات في كافة أنحاء الجمهورية عبر شبكة فروع معامل رويال لاب التي تضم 100 فرع.

3- خدمة سحب العينات في مقرات النقابات الفرعية وأنديتها لتوفير الراحة للأعضاء.

4. منح خصومات خاصة لأعضاء النقابات غير المشتركين في أنظمة الرعاية الصحية.

5. تخصيص خطوط “كول سنتر” على الرقم 16064 لتلقي استفسارات أعضاء النقابات وأسرهم وتقديم الدعم اللازم.

6. إعفاء المشتركين من كبار السن (فوق 60 سنة) وذوي الاحتياجات الخاصة من رسوم الزيارة المنزلية.

وأعرب الحضور عن سعادتهم بهذا التعاون المثمر الذي يعزز من الخدمات الصحية المقدمة لأعضاء النقابات، مؤكدين أن هذه الشراكة تعكس الحرص على تحسين جودة حياة الأعضاء وتقديم أفضل الخدمات الطبية لهم ولعائلاتهم.

نقابة الصحفيين مشروع العلاج المهندسين المحامين

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