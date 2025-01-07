لتجنب غرامة التأخير.. كيفية دفع فاتورة الكهرباء شهر يناير 2025

تستعد شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية لبدء تحصيل أولى فواتير العام الجديد، يناير 2025، التي تعكس استهلاك شهر ديسمبر من عام 2024.

غرامه تاخير فاتورة كهرباء يناير 2025

و جددت الشركة القابضة لكهرباء مصر دعوتها للمواطنين بضرورة الالتزام بسداد الفواتير في موعدها لتجنب الغرامة التي تبلغ 7% من قيمة الفاتورة، والتي تُفرض في حال عدم السداد خلال 30 يومًا من إصدارها.

وأوضحت الشركة أنه في حال تكرار التأخير عن السداد، سيتم رفع العداد التقليدي واستبداله بعداد مسبق الدفع.

جاء ذلك تنفيذًا لقرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، الذي يهدف إلى تعزيز نسبة التحصيل وتقليل التأخير، حيث ينص قانون الكهرباء على رفع عداد المشترك بعد مرور شهرين على عدم السداد.

كيفية الاستعلام عن فاتورة كهرباء يناير 2025

يمكن للمواطنين الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يناير ودفعها عبر الخطوات التالية:

1. الدخول إلى رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء أو الموقع الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر.

2. اختيار خدمة “الاستعلام عن الفواتير” ضمن قائمة الخدمات.

3. إدخال البيانات المطلوبة، مثل:

الاسم بالكامل.

المحافظة التابع لها المشترك.

الرقم القومي.

رقم العداد المكون من 10 أرقام.

4. الضغط على زر “استعلام” لعرض قيمة الفاتورة.

طرق دفع فاتورة كهرباء يناير 2025

سهلت الشركة القابضة لكهرباء مصر طرق دفع الفواتير إلكترونيًا لتوفير الوقت والجهد. يمكن للمواطنين دفع فاتورة الكهرباء لشهر يناير 2025 عبر الوسائل التالية:

الدفع عبر الإنترنت:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء: www.eehc.gov.eg.

اختيار خدمة “احسب استهلاكك”، ثم الدخول إلى خدمة “ادفع فاتورة الكهرباء”.

الدفع عبر منافذ التحصيل:

1. مراكز التحصيل الإلكتروني (60 ألف مركز):

تشمل منافذ مثل:

مكاتب البريد.

مصاري.

Bee.

أمان.

وقتي.

تمام.

سداد.

ممكن.

ضامن.

البنك الزراعي المصري.

2. نقاط شركة فوري:

أكثر من 120 ألف نقطة تحصيل منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

الدفع عبر البنوك والمحافظ الإلكترونية:

البنوك:

يمكن السداد من خلال 12 محفظة بنكية تابعة للبنوك التالية:

البنك الأهلي المصري.

بنك مصر.

بنك الإسكندرية.

بنك CIB.

بنك بلوم.

بنك كريدي أجريكول.

بنك أبوظبي التجاري.

بنك عودة.

بنك الإسكان والتعمير.

بنك QNB.

بنك قناة السويس.

بنك NBK.

يتم ذلك عن طريق تحميل تطبيق البنك على الهواتف المحمولة عبر App Store أو Play Store.

شركات المحمول:

يمكن الدفع باستخدام محافظ شركات المحمول، مثل تطبيق “My Fawry” المتوفر على App Store وPlay Store.

الدفع عبر ماكينات الصراف الآلي:

يمكن الدفع عبر أكثر من 10 آلاف ماكينة ATM موزعة على مستوى الجمهورية.

وتدعو الشركة القابضة لكهرباء مصر المشتركين إلى سرعة السداد لتجنب الغرامات والإجراءات التصعيدية، وضمان استمرارية الخدمة دون أي انقطاع أو استبدال للعداد.