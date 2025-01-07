محافظ شمال سيناء والقيادات التنفيذية والدينية يهنئون الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد

قدم اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، مساء اليوم ، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة ، التهنئة للأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد ، وقال ، في برقية تهنئة ، " أتوجه لجميع الإخوة الأقباط بالتهنئة بمناسبة الأعياد ، وكل عام وأنتم بكل خير وصحة وسعادة".



من جانبه ، أعرب الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش رئيس جامعة العريش عن تهنئته للبابا تواضروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، والأنبا قزمان أسقف شمال سيناء، والإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد ، داعيًا الله تعالى أن يجعله عيدا سعيدا مباركا على شعب مصر العظيم.



كما قدم حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء أصدق التهاني للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد ، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على جميع الشعب المصري ، مسلمين ومسيحيين ، بالخير واليمن والبركات ، وأن تنعم مصرنا الغالية بالأمن والأمان والاستقرار والتقدم بأبنائها المخلصين وشعبها العظيم.



وتقدم فضيلة الشيخ مصباح العريف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية بالتهنئة إلى الأخوة الأقباط في عيدهم ، وأكد على الترابط الوثيق بين الأزهر الشريف والكنيسة المصرية والوحدة الوطنية.