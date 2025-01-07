الزمالك يرغب في تقليل مبلغ شراء بنتايك.. والسعيد لم يتلق عرضا من السويحلي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن المغربي محمود بنتايك وقع عقدًا مع نادي الزمالك لمدة 3 مواسم، ولكن لن يتم تفعيله إلا حال القيام بشراء عقده نهائيًا حال دفع مليون يورو لنادي سانت إيتيان الفرنسي.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "بنتايك قدم مستوى جيد ولاعب ممتاز، والزمالك يرغب في تفعيل بند الشراء، لكن النادي الأبيض يرغب في تخفيض مبلغ الشراء من مليون يورو إلى 600 ألف يورو".

وأضاف: "الزمالك لم يتلق أي عروض رسمية من السويحلي الليبي لضم عبدالله السعيد، وهناك تمسك شديد بوجود اللاعب لنهاية الموسم، والنادي يبحث تجديد عقده قريبًا، كما أن السعيد يريد ختام مسيرته داخل القلعة البيضاء ولا يخطط للرحيل مطلقا، وهو لاعب له تاريخ كبير في الملاعب ويريد ختام المسيرة داخل الزمالك، وهو سعيد بحب الجماهير له".

وأكمل: "عبدالله السعيد لم يطلب مبالغ كبيرة لتجديد عقده، وهدفه الأساسي هو ختام مسيرته داخل نادي الزمالك".