زلزال عنيف يضرب 3 دول في شرق آسيا

رصدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية وقوع ثلاث هزات ارضية عنيفة صباح اليوم الثلاثاء في ثلاث دول تقع في قارة اسيا

وذكرت قناة CCTV الصينية الحكومية بأن هزة أرضية بقوة 6.9 درجة ضرب اليوم الثلاثاء مدينة شيجاتسي في التبت، حسبما ذكرت وكالة رويترز في نبأ عاجل.

ووقع الزلزال على 10 كيلومترات، وفقًا لإشعار منفصل من مركز شبكات.

وضرب زلزال بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر نيبال صباح اليوم الثلاثاء، حيث شعر السكان بالهزات في منطقة دلهي العاصمة الوطنية وأجزاء أخرى من شمال الهند، بما في ذلك العديد من المناطق في بيهار.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع في الساعة 6:35 صباحًا بالتوقيت المحلي، كما وقع على بعد 93 كيلومترا شمال شرق لوبوتشي، وكان على عمق 10 كيلومترات، ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع أضرار.

وأشار مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إلى أن الزلزال وقع على بعد 202 كيلومتر شمال غرب دارجيلنج الهندية، و99 كيلومترًا شمال شرق لوبوتشي، نيبال.

ونشر رواد التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر لحظة وقوع زلزال نيبال.