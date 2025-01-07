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الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار البلد

اختيار 3 من أساتذة الجامعة البريطانية في لجنة قطاع الدراسات البينية بالمجلس الأعلى

المجلس الأعلى للجامعات
المجلس الأعلى للجامعات
نهلة الشربيني
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أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن اعتماد عضوية ثلاثة من أساتذة الجامعة البريطانية في مصر في لجنة قطاع الدراسات البينية، التي تم تشكيلها لأول مرة بهدف دعم التكامل بين التخصصات الأكاديمية المختلفة.  

وتضم اللجنة الجديدة نخبة من قيادات وأساتذة الجامعة البريطانية وهم الأستاذ الدكتور محمد إسماعيل، مستشار أول رئيس الجامعة البريطانية في مصر، والأستاذة الدكتورة شادية فهيم، عميد كلية الآداب والإنسانيات، والأستاذة الدكتورة هادية فخر الدين، رئيس قسم الاقتصاد ووكيل التعليم والطلاب بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال.  

بدوره، أكد الأستاذالدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية، أن هذا الإنجاز الجديد يُضاف إلى سجل النجاحات الأكاديمية للجامعة البريطانية في مصر، معربا عن فخره باختيار ثلاثة من أساتذتها المتميزين في هذه اللجنة الرائدة والهامة في إطار استراتيجية وزارةالتعليم العالى والبحث العلمى، مما يعكس مكانة الجامعة البريطانية كصرح أكاديمي يسعى دائمًا للابتكار وتطوير التعليم العالي في مصر، كما أن هذا الإنجاز يعزز من دورنا في بناء كوادر أكاديمية قادرة على إحداث تأثير إيجابي في المشهد التعليمي بمصر.

وأضاف الدكتور "لطفي"، إن الجامعة البريطانية ستظل دائمًا منبرًا للابتكار والتميز الأكاديمي، ونحن على ثقة بأن مشاركتهم في لجنة قطاع الدراسات والبرامج البينية ستسهم في إثراء التعليم الجامعي وتقديم حلول تعليمية تخدم مستقبل الأجيال القادمة، ونتمني لهم كل التوفيق في تقديم رؤى مبتكرة تسهم في تطوير التعليم العالي في مصر.

كما أعرب رئيس الجامعة البريطانية، عن اعتزازه بهذا التقدير، مؤكدًا أن اختيار ثلاثة من أساتذة الجامعة لهذه اللجنة الفريدة يعد شهادة على تميز الجامعة البريطانية في مصر وريادتها بين الجامعات، كما يؤكد على الثقة الكبيرة التي يوليها المجلس الأعلى للجامعات لكوادر الجامعة في المساهمة برسم ملامح جديدة للتعليم الجامعي في مصر، مضيفًا، أساتذتنا يمثلون نموذجًا مشرفًا للخبرة والكفاءة، ونثق بأنهم سيقدمون إسهامات نوعية لتطوير البرامج البينية بما يلبي احتياجات العصر ويعزز من مكانة التعليم المصري دوليًا.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن سلسلة من النجاحات التي تواصل الجامعة تحقيقها، في إطار التزامها بتقديم تعليم عالي الجودة ودعم البحث العلمي والابتكار.

الجامعة البريطانية اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺎت أساتذة الجامعة البريطانية

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