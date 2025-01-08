تأثيرات خطيرة .. ماذا يحدث عند كتم العطس؟

كتم العطس يمكن أن يؤدي إلى بعض التأثيرات السلبية على الجسم، حيث إن العطس هو وسيلة طبيعية لإخراج المهيجات والجراثيم من الأنف.

تأثيرات تحدث للجسم عند كتم العطس

ويتسبب كتم العطس في مجموعة من المشكلات الصحية، بما في ذلك تلف الأذن أو الأنف، وزيادة الضغط داخل الرأس، وفقا لما نشر في موقع “هيلث لاين” الطبي.

لذلك، يُفضل السماح للعطس بالخروج بشكل طبيعي، ولكن مع تغطية الأنف والفم لتجنب نشر الجراثيم، وإليك ما قد يحدث عند كتم العطس:

ـ زيادة الضغط في تجاويف الأنف:

عند كتم العطس، يرتفع الضغط داخل الأنف والجهاز التنفسي، مما قد يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية الصغيرة في الأنف أو العينين.



ـ تمزق الأوعية الدموية:

كتم العطس يمكن أن يسبب تمزق الأوعية الدموية في الأنف أو العينين، مما يؤدي إلى نزيف الأنف أو احمرار العين.

تأثيرات تحدث للجسم عند كتم العطس



ـ تلف الأذن:

زيادة الضغط داخل الأذنين عند كتم العطس قد يؤدي إلى تلف طبلة الأذن أو التسبب في عدوى الأذن الوسطى.



ـ التأثير على الحلق:

كتم العطس قد يؤدي إلى دفع الهواء بقوة إلى الخلف نحو الحلق، مما قد يسبب تمزقاً أو إصابة في الأنسجة الرخوة في الحلق.



ـ التأثير على القلب:

في حالات نادرة، كتم العطس قد يؤثر على إيقاع القلب بسبب زيادة الضغط المفاجئ، على الرغم من أن هذا نادر الحدوث.



ـ إصابة الجيوب الأنفية:

يمكن أن يؤدي كتم العطس إلى دفع المخاط والجراثيم إلى داخل الجيوب الأنفية، مما يزيد من خطر الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية.