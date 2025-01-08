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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

أحمد حسن يكشف تطورات إصابة يحيى عطية الله

يحي عطية الله
يحي عطية الله
ميرنا محمود
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كشف أحمد حسن نجم منتخب تطورات أصابة يحيي عطية الله عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن :يخضع يحيى عطية الله الظهير الأيسر للفريق الأول بالنادي الأهلى لإجراء عملية جراحية فى الوجه اليوم الأربعاء بأحد المستشفيات الخاصة وذلك بعد الإصابة القوية التى تعرض لها فى رأسه خلال مباراة سموحة أمس الثلاثاء.

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة سموحة القادمة في الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة
ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة أمام منافسه سموحة في الرابعة عصر اليوم، الثلاثاء  7 يناير، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وسموحة عبر شاشة قنوات “أون تايم سبورتس” الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

يحيي عطية الله الاهلي احمد حسن اصابه يحيي عطيه الله

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