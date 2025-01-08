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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء

أسعار الذهب
أسعار الذهب
نهلة إبراهيم
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يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب بشكل يومي، بسبب ما تمثله من قيمة وأهمية كونه استثمارا وملاذا آمنا وقيمة اقتصادية عالية، ومن خلال التقرير التالي نستعرض لكم آخر مستجدات أسعار أشهر الأعيرة، والتي جاءت كالتالي:

سعر الجرام عيار 24:

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 4291  جنيها للجرام، وهذا العيار هو الأعلى في النقاء والجودة.


سعر الجرام عيار 21:

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3755 جنيها، ويُعتبر هذا العيار المفضل عند شراء المشغولات الذهبية.
 

سعر الجرام عيار 18:

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3218  جنيها للجرام، ويعتبر هذا العيار خيارًا اقتصاديًا.


الجنيه الذهب:

سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 24 تراجع بشكل ملحوظ ليصل إلى حوالي 30040 جنيها للبيع.

وسجل الذهب في 2024 ارتفاعا غير مسبوق محققا مكاسب فاقت الـ26%، وهو الارتفاع الأكبر منذ عام 2010، إذ أنه لم يكن بمحض الصدفة لكن نتيجة لتزايد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوكرانيا، حسبما جاء في قناة «القاهرة الإخبارية»، عبر تقرير تلفزيوني سابق بعنوان «التوترات السياسية والنقدية ترفع سعر الذهب إلى مستويات غير مسبوقة».

أسباب متعددة لارتفاع أسعار الذهب

وأشار التقرير، إلى أنّ هناك الكثير من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الذهب مثل سياسة البنك الفيدرالي الأمريكي التي اعتمدت على خفض أسعار الفائدة 3 مرات خلال العام 2024، مما دفع المستثمرين إلى البحث عن ملاذات آمنة، ورغم تراجع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية في 2025 فإن الذهب يظل الوسيلة المُثلى للتحوط ضد التضخم خاصة في ظل ظروف سياسية غير مستقرة.       
           
نهاية عام 2024 سجل الذهب أحد أعلى معدلاته

وأوضح التقرير، أنّه في نهاية عام 2024 سجل الذهب أحد أعلى معدلاته على الإطلاق متوجا عاما مليئا بالتحديات، ورغم أن الذهب لا يدر عوائد فورية كغيره من الأصول المالية، إلا أن إقبال البنوك المركزية والمستثمرين عليه رفع من الطلب بشكل ملحوظ.
التوترات العالمية تجعل الذهب مركز اهتمام المستثمرين.
 


ولفت التقرير، إلى أنه مع الدخول في العام الجديد تواصل أسعار الذهب الارتفاع مستفيدة من ضعف الدولار الأمريكي، ومع استمرارية التوترات العالمية يبقى المعدن الأصفر في مركز اهتمام المستثمرين الذين يراهنون على مستقبله كأداة تحوط ضد المخاطر الاقتصادية في هذا المناخ المتقلب، بالتالي يبدو أن الذهب سيظل أحد أبرز أصول الاستثمار في السنوات المقبلة ومرشحا لاستمرار مساره التصاعدي في 2025.

أسعار الذهب سعر الجنيه الذهب سعر جرام الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 18 الذهب

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