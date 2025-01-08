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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

تركها أهلها في العراء..التدخل السريع بالغربية ينقذ سيدة بايداعها بدار مسنين

فريق الانقاذ السريع بالغربية
فريق الانقاذ السريع بالغربية
الغربية أحمد علي
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أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية اليوم عن الدفع بفريق التدخل السريع بالغربية سعيا في  انقاذ حياة سيدة  مواطنه بلا مآوى وليس له احد يرعاه وكانت تقيم منذ 15 يوم على رصيف كافتريا باب الخان بمساكن الشركه بالمحلة الكبرى.

جاء ذلك تنفيذآ للحمله الرئاسية (بداية) ورعاية توجيهات الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن وتحت رعاية اللواء اشرف الجندى محافظ الغربية .

وتعود أحداث الواقعة حينما ورد بلاغ حول وجود  مواطنه تقيم على الرصيف الخاص بكافتريا باب الخان بمساكن الشركه بالمحلة فضلا عن كون  مالك الكافتيريا يراعيها.

كما انتقل الفريق إلي موقع البلاغ تبين ان المواطن تعانى من تأخر فى الذكاء ومن بعض كلماتها اتضح انها من مطوبس وتم التواصل مع احد الزملاء تم الوصول إلى جارها .

وبالفحص تبين أن عنوان سكن زوج السيدة مقيم بقرية  مطوبس بنطاق محافظة كفر الشيخ بينما عنوان أسرتها قرية برمبال وان زوجها تاركها منذ سنوات وهى لها ثلاث اولاد كما انها لها خمس اخوة ولدا وثلاث بنات متزوجات ولكن لا أحد يهتم بها وهذه ليست المرة الاولى التى يتم فيها تواجدها بمحافظات مختلفه .

كما تم اخطار المحاسبة حسناء احمد ابراهيم وكيلة وزارة التضامن بالغربية 
والمحاسب شيخ العرب عبدالله طنطاوى وكيل المديرية .
كما وجهوا الدكتورخالد ابو المجد رئيس الفريق 
بسرعة عمل الازم نحو المواطنه.

كما تم توفير مكان لاقامتها بدار الرعاية الاجتماعية للمسنين الذين سوف يقومون بخدمتها وعلاجها بالتنسيق مع  مديرة دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بطنطا لاستقبال المواطنة .

وتمكن فريق التدخل السريع بالتعامل مع الحاله  ونقلها وادخالها وتسليمها  لمديرة دار الرعاية الاجتماعية  للمسنين بطنطا والتى رحبت بالحالة.

جدير بالذكر أن دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بطنطا هى الدار الوحيده التى تأخذ حالات المسنين رجال وسيدات الذين ليس لهم أحد يرعاهم وبدون مقابل للحالات معدومة الدخل.

طنطا تركها أهلها فريق الانقاذ السريع إيداعها بدار المسنين

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