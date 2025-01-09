رئيس مدينة بورفؤاد يوجه بتكثيف الجهود وتطهير مصرف الملاحات

تابع الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد ، أعمال رفع كفاءة محيط شركة النصر بطريق التفريعة، وذلك من خلال تواجد عمال النظافة والقيام بأعمال النظافة من كنس ورفع المخلفات ، وذلك في إطار الارتقاء بمنظومة النظافة وتجميل الطرق الرئيسية والفرعية ومحيط العقارات السكنية والميادين وإضفاء المظهر الحضاري والجمالي لقطاعات المدينة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين

وأكد الدكتور إسلام بهنساوي، أن ملف النظافة يحتاج إلي جهود أكثر جدية فى التعامل مع هذا الملف الهام، وأن ملف النظافة سيظل على رأس أولويات العمل خلال الفترة القادمة طبقاً لتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، مطالباً جميع المواطنين بالتعاون مع الاجهزة التنفيذية للحفاظ على نظافة البيئة المحيطة.

كما أكد رئيس مدينة بورفؤاد، على حرص كافة أجهزة المدينة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق بيئة صحية آمنة لهم، وضرورة إعطاء ملف النظافة أهمية قصوى، مع ضرورة رفع القمامة بشكل دوري وفوري.

وأوضح الدكتور إسلام بهنساوي، بأن خطة العمل خلال الفترة الحالية بنطاق طريق التفريعة تتصمن المرور اليومي لسيارات جمع المخلفات خلال الورديات الصباحية والمسائية لجمع المخلفات بالطريقة الأمثل ، لا سيما وأن طريق التفريعة أحد أصبح مناطق الجذب السياحي خلال الفترة الحالية، منوهاً إلى أنه قد سبق وتم الإعلان عن البدء في تطوير ورفع كفاءة طريق التفريعة خلال خطة العام المالي 2025-2026.

كما شدد رئيس مدينة بورفؤاد ،على بذل مزيد من الجهد و الإهتمام بأعمال النظافة ورفع تجمعات القمامة أولاً بأول، مشيراً إلى الرقابة المستمرة على عمال النظافة لضمان تحقيق أعلى مستوياتها، مع القضاء على أماكن التجمعات والتراكمات لها حتى يلمس المواطن ذلك على أرض الواقع، مشدداً على أهمية تجميل المناطق للحفاظ عليها من تراكم القمامة والمخلفات مرة أخرى.